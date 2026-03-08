Украинские дроны были сбиты над российским регионом

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Ростовскую область, написал в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, дроны были сбиты в Чертковском, Морозовском, Миллеровском районах.

Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в трех районах — Чертковском, Миллеровском, Морозовском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — отметил он.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские беспилотники атаковали жилой сектор поселка Пришиб в Михайловском муниципальном округе. В результате удара повреждения получили 12 домовладений. Кроме того, Балицкий сообщил, что в Запорожской области был атакован гражданский автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Он получил осколочное ранение.

Утром 6 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 83 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 56 БПЛА уничтожили над Крымом, по семь и пять — над акваториями Азовского и Черного морей соответственно.