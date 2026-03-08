Стало известно, где Иран может достать обогащенный уран NYT: Иран может достать обогащенный уран для ядерного оружия в Исфахане

Иран может заполучить основной запас высокообогащенного урана, захороненный под обломками ядерного объекта в Исфахане, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на нескольких официальных лиц, знакомых с секретными отчетами. Журналисты отметили, что там остался узкий тоннель.

Запасы урана, о которых идет речь, находятся под завалами после ударов США в ходе 12-дневной войны. На спутниковых снимках, сделанных в феврале, видно, что на объекте ведутся земляные работы, указали журналисты, однако невозможно понять: постройку стремятся укрыть землей для защиты от возможных ударов или же, наоборот, расчистить.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что на данный момент невозможно объективно оценить последствия ударов по иранским ядерным объектам. Тегеран лишен безопасных международных механизмов для проведения необходимых расследований на своей территории. По его словам, Международное агентство по атомной энергии также не располагает информацией о повреждениях, поскольку не может установить контакт с национальным регулятором Исламской Республики.

При этом постоянный представитель Исламской Республики при международных организациях в Вене Реза Наджафи сообщил, что ядерный объект в Нетензе подвергся атакам в ходе ударов США и Израиля.