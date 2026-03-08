Зимняя Олимпиада — 2026
Пожар на нефтебазе в Армавире локализовали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пожар на нефтебазе в городе Армавире удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, заявили в оперативном штабе Краснодарского края. Возгорание началось после атаки на регион украинского беспилотника. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Пожар на нефтебазе в Армавире локализовали на площади 700 кв. метров. В тушении участвуют 120 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС России, — отметили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 8 марта ликвидировали 72 украинских беспилотника в небе над Россией. Атаке ВСУ с воздуха подверглись семь регионов страны, а также акватория Азовского моря. Больше всего БПЛА удалось сбить над территорией Астраханской области и Крыма.

До этого склады мукомольного завода загорелись в городе Володарске Нижегородской области. Огонь охватил территорию площадью 1 тыс. квадратных метров. К тушению привлекли 19 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

