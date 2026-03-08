Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026

«Мы не должны позволять»: Пезешкиан раскрыл планы США на Ближний Восток

Пезешкиан обвинил США в стремлении рассорить Иран и страны Персидского залива

Масуд Пезешкиан Масуд Пезешкиан Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Соединенные Штаты совместно с Израилем стремятся посеять раздор между Ираном и странами Персидского залива, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. По его словам, которые приводит канал Al Mayadeen, нельзя позволить стравливать аравийские монархии.

Мы не должны позволять Соединенным Штатам и Израилю обманывать страны региона и стравливать их друг с другом. Они наши братья, и мы должны держаться вместе, — убежден Пезешкиан.

Лидер республики добавил, что противники Ирана исказили его слова. Пезешкиан подчеркнул, что не извинялся перед соседними странами и не обещал не наносить по ним удары. Он лишь высказал обеспокоенность относительно тревог людей, живущих в условиях напряженности.

Иранский ответ на агрессию продолжается и не имеет никакого отношения к соседним странам и их народам, — отметил политик.

Пезешкиан также подчеркнул, что никакая часть иранской земли не отойдет врагам Ирана. Он пояснил, что существуют силы, которые стремятся к тому, чтобы государство оказалось в состоянии войны с соседями по региону.

