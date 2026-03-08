Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 11:10

Трамп заявил о победе США над Ираном «на невиданном уровне»

Трамп заявил, что США быстро побеждают Иран

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США одерживают быструю победу над Ираном, заявил в интервью телеканалу CBS News американский лидер Дональд Трамп. По его словам, практически все в республике подверглось уничтожению, а ракеты «были взорваны в пух и прах», их у Тегерана «осталось очень мало».

Мы побеждаем быстро и на невиданном уровне. <...> Каждый военный элемент уничтожен. Их руководство уничтожено. Нет того, что не было бы уничтожено, — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что члены Ассамблеи экспертов Ирана сформировали единогласное мнение по кандидатуре нового верховного лидера. Как уточнил представитель совета Мохаммад-Мехди Мирбагери, окончательное объявление может затянуться, так как остаются некоторые препятствия, которые необходимо решить.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что у Израиля есть «сюрпризы», способные «пошатнуть режим» в Иране. По его словам, Тель-Авив создает условия, чтобы иранцы сами определили свое будущее.

Тем временем в Нью-Йорке ближневосточный конфликт стал причиной «мини-гражданской войны». Участник мирной демонстрации в поддержку военной кампании против Ирана распылил перцовый баллончик в сторону человека, который отстаивали противоположную позицию.

Иран
США
ракеты
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает WhatsApp 8 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован
«Еще не то творилось»: Песков о конце света из-за событий в мире
Песков заявил о «смерти» международного права
Иран тайно выбрал нового верховного лидера
Стало известно, сколько человек занято поисками троих подростков
Водонаева раскрыла информацию о застрявшем в Дубае сыне
«Кумулятивный эффект»: Песков об обстановке на Ближнем Востоке
Гладков раскрыл результаты атаки ВСУ на регион
«В каком мире мы живем»: Лавров обратился к США с одним требованием
Фицо обвинил Зеленского в подготовке подрыва «Дружбы»
Взрыв прогремел на заводе в Полтавской области
Иран атаковал опреснительную установку в Бахрейне
Группировка «Юг» нанесла мощный удар по позициям ВСУ
Россияне перешли в режим жесткой экономии на авиабилетах
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 марта: где сбои в России
Военкор опубликовал фото последствий черного дождя в Тегеране
Политолог ответил, чем для Украины опасно начало конфликта с Ираном
Ощадбанк поставил Венгрии условие после задержания украинских инкассаторов
Удары по Украине сегодня, 8 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Готовы перенять эстафету»: Словакия посоветовала Украине забыть о кредите
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.