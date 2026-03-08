Трамп заявил о победе США над Ираном «на невиданном уровне»

США одерживают быструю победу над Ираном, заявил в интервью телеканалу CBS News американский лидер Дональд Трамп. По его словам, практически все в республике подверглось уничтожению, а ракеты «были взорваны в пух и прах», их у Тегерана «осталось очень мало».

Мы побеждаем быстро и на невиданном уровне. <...> Каждый военный элемент уничтожен. Их руководство уничтожено. Нет того, что не было бы уничтожено, — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что члены Ассамблеи экспертов Ирана сформировали единогласное мнение по кандидатуре нового верховного лидера. Как уточнил представитель совета Мохаммад-Мехди Мирбагери, окончательное объявление может затянуться, так как остаются некоторые препятствия, которые необходимо решить.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что у Израиля есть «сюрпризы», способные «пошатнуть режим» в Иране. По его словам, Тель-Авив создает условия, чтобы иранцы сами определили свое будущее.

Тем временем в Нью-Йорке ближневосточный конфликт стал причиной «мини-гражданской войны». Участник мирной демонстрации в поддержку военной кампании против Ирана распылил перцовый баллончик в сторону человека, который отстаивали противоположную позицию.