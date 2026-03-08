Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 12:13

В центральной части Украины после взрыва пострадал завод

Промышленное предприятие пострадало в Полтавской области после взрыва

Промышленное предприятие получило повреждения в Полтавской области Украины, сообщила пресс-служба областной военной администрации. Власти отметили, что объект пострадал после взрыва в Миргородском районе. Другие подробности не приводятся.

Повреждено одно из промышленных предприятий в Миргородском районе Полтавской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Киеве прогремела серия мощных взрывов. По всей Украине была объявлена воздушная тревога. Точное место происшествия и детали случившегося пока не уточняются. Официальные власти ситуацию не комментировали.

До этого сообщалось, что гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) в Черновицкой области Украины, работающая в интересах ВСУ, стала целью для удара армии России. По данным источников, объект получил существенные повреждения. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Кроме того, Вооруженные силы России в ночь на 7 марта нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. Атака стала ответом на террористические действия Киева против российских гражданских объектов.

взрывы
Украина
Полтавская область
заводы
