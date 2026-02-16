Рой «Гераней» стер с лица земли склад ВСУ и попал на видео

Российские войска поразили склад горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Качаново Полтавской области, сообщил телеканал «Звезда», опубликовав соответствующие кадры в Telegram-канале. Удар был нанесен с применением БПЛА «Герань».

На видео показано, как операторы FPV-дронов нацеливаются на хранилище и наносят по нему серию точных ударов. В результате действий российских войск на объекте произошел сильный пожар.

Ранее ВС РФ нанесли новые массированные удары по используемым в интересах ВСУ энергообъектам Украины. В Киеве повреждены ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, часть столицы осталась без света. В Одессе удары пришлись по электроподстанции в Черемушках. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого военкор Александр Коц сообщил, что Россия планомерно атакует железнодорожную инфраструктуру Украины, переключив внимание на локомотивы, депо и главные узловые станции. Среди задач таких ударов он назвал нарушение военных перевозок и сдерживание экономики за счет замедления экспортных и внутренних грузопотоков.