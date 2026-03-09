ВСУ циничным ударом оставили без света 5 тыс. жителей Курской области

Подача электроэнергии нарушена примерно для 5 тыс. жителей Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Без света остались люди в восьми населенных пунктах. Причиной стал удар Вооруженных сил Украины по объекту энергетической инфраструктуры. Ремонтные бригады приступят к восстановительным работам в максимально сжатые сроки, заверил губернатор.

Враг продолжает атаковать Беловский район. На этот раз укронацисты нанесли удар по объекту энергетики. В результате удара без электричества остались восемь населенных пунктов и порядка 5 тыс. человек, — проинформировал руководитель региона.

До этого средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над российскими регионами. Три беспилотных летательных аппарата сбили над территорией Курской области. Еще одну атаку с применением дронов предотвратили над Белгородской областью.

Ранее в результате атаки украинского беспилотника пострадал житель села Илек Беловского района. 55-летнему мужчине потребовалась медицинская помощь. От взрывной волны повреждения получили крыша и фасад частного жилого дома.