Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 19:27

ВСУ циничным ударом оставили без света 5 тыс. жителей Курской области

Хинштейн: 5 тыс. жителей Курской области остались без света из-за удара ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Подача электроэнергии нарушена примерно для 5 тыс. жителей Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Без света остались люди в восьми населенных пунктах. Причиной стал удар Вооруженных сил Украины по объекту энергетической инфраструктуры. Ремонтные бригады приступят к восстановительным работам в максимально сжатые сроки, заверил губернатор.

Враг продолжает атаковать Беловский район. На этот раз укронацисты нанесли удар по объекту энергетики. В результате удара без электричества остались восемь населенных пунктов и порядка 5 тыс. человек, — проинформировал руководитель региона.

До этого средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над российскими регионами. Три беспилотных летательных аппарата сбили над территорией Курской области. Еще одну атаку с применением дронов предотвратили над Белгородской областью.

Ранее в результате атаки украинского беспилотника пострадал житель села Илек Беловского района. 55-летнему мужчине потребовалась медицинская помощь. От взрывной волны повреждения получили крыша и фасад частного жилого дома.

ВСУ
СВО
Курская область
Александр Хинштейн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько БПЛА сбили над регионами за шесть часов
Мерц нашел виноватого в ближневосточном конфликте
«Тысяча катастроф»: спасатели взломали дверь из-за спящего подростка
Трамп намекнул на силовой захват иранских ресурсов
Появились кадры из сгоревшей дотла квартиры в Зеленограде, где погибли двое
В ООН забили тревогу из-за отношения к смерти детей
МИД Украины пожаловался на Венгрию из-за задержанных инкассаторов
Саркози опять окажется за решеткой
«Это недостойно»: правительство Нидерландов раскритиковали за помощь Киеву
Страшный диагноз: где правильно лечить рак, цены
Евросоюз уличили в двойной игре с российским газом
Немецкий авиагигант «закрыл» небо над половиной Ближнего Востока
Мужчина попал в больницу с перемолотой станком рукой
В США раскрыли личность седьмого погибшего в Иране военного
Муж с женой приобрели дом с необычной «нагрузкой»
В конгрессе опомнились и потребовали расследовать удар по школе в Иране
Свирепые ураганы и холод до −3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Шесть цветов для медработников, ответ России ошеломил Трампа: что дальше
Россиян предупредили об опасном осложнении насморка
Трамп пообещал обрадовать американцев планом по нефти
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.