09 марта 2026 в 21:28

Двух мальчиков почти на сутки потеряли в Дзержинске

Mash: двух пропавших мальчиков нашли через сутки в Дзержинске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Дзержинске завершились поиски двоих детей, которые не выходили на связь с родителями почти сутки, пишет Telegram-канал Mash. Десятилетний Саша и девятилетний Андрей ушли из дома вечером 8 марта и перестали отвечать на звонки. По данным канала, в итоге их удалось найти живыми.

Последний раз мальчики выходили на связь накануне в 19:00. Когда время приблизилось к ночи, а дети так и не вернулись домой, родственники забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам и полиции.

Ранее стало известно, что пропавшие в Звенигороде школьники хотели поздравить одноклассницу с 8 Марта, поэтому отправились в парк. По одной из версий, во время игр они провалились под лед. Течением детей могло унести вниз по реке.

Всего в поисках детей — 13-летней Алины и 12-летних Богдана и Вани — задействовано более 150 человек. Подростки ушли гулять 7 марта. На берегу реки были обнаружены следы и личные вещи. Местный рыбак видел, как течение унесло одного из мальчиков. В поисках троих несовершеннолетних спасатели обследовали 7,8 тыс. метров Москвы-реки.

