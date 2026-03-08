Появилась информация о последних часах пропавших в Звенигороде детей Школьники из Звенигорода хотели поздравить подругу с 8 Марта перед исчезновением

Пропавшие в подмосковном Звенигороде школьники хотели поздравить одноклассницу с наступающим 8 Марта на природе, поэтому отправились в парк, сообщил Telegram-канал Mash. Во время игр они могли провалиться под лед. Течением детей могло унести вниз по реке.

Ранее подростков начали искать с помощью эхолотов, которые определяют глубину реки. Водолазы также столкнулись со сложностями при поиске троих детей: им помешали сильное течение и изгибы в Москве-реке.

Обращение в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступило 7 марта. Во время обследования местности нашли шарф, который родители одного из пропавших опознали как принадлежащий их сыну. Следователи возбудили уголовное дело.

Кроме того, стало известно, что очевидец слышал крики школьников, пропавших в Звенигороде Московской области. На допросе он объяснил, что не позвонил спасателям, так как этим занимался другой человек. Один рыбак в свою очередь рассказал, что видел, как по реке унесло одного из мальчиков. Согласно его сведениям, спасти ребенка не удалось из-за сильного течения.