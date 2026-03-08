Следователи возбудили дело по факту исчезновения детей в Звенигороде

Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения троих детей в подмосковном Звенигороде, сообщили в пресс-службе СК РФ. Последний раз несовершеннолетних видели в районе Москвы-реки.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения троих подростков в Звенигороде, — сказано в сообщении.

Обращение в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступило 7 марта. Специалисты отрабатывают берег Москвы-реки, просматривают камеры и опрашивают свидетелей. Поиски продолжаются с привлечением всех возможных ресурсов.

Кроме того, подросток из Ленинградской области пропал после того, как съехал от родителей. По информации источника, парень по имени Владислав перестал отвечать на сообщения и звонки. Родители несовершеннолетнего полагают, что его могли завербовать мошенники.

До этого пропавшего в Подольске 11-летнего мальчика нашли мертвым. После школы ребенок пошел с друзьями кататься на ледянке, однако вечером домой не пришел. Мальчик погиб под завалами снега. Участие в поисках приняли полицейские и волонтеры.