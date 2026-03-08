Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 12:45

«Путин прав»: Песков объяснил, как России выжить в «идеальном шторме»

Песков: Путин прав в том, что России нужно сосредоточиться на себе

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российский лидер Владимир Путин прав в том, что России на фоне происходящего в мире «идеального шторма» важно сфокусироваться на себе и своих интересах, заявил журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, необходимо «крепко думать головой».

Прав Путин — на фоне этого идеального шторма, который сейчас начался, нужно сосредоточиться на себе, на своих интересах, на своем потенциале. <...> Надо крепко думать головой и быть собранными, — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее представитель Кремля выразил мнение, что текущая обстановка на Ближнем Востоке характеризуется существенной дестабилизацией. Он уточнил, что из-за этого в мире наступил кумулятивный эффект от огромного количества нерешенных проблем.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что США одерживают быструю победу над Ираном на невиданном уровне. По его словам, практически все в республике подверглось уничтожению, а ракеты «были взорваны в пух и прах», поэтому их у Тегерана «осталось очень мало».

