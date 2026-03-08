Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 14:10

Адвокат Лерчек заявил о начале борьбы блогера за жизнь вместо судов

Адвокат заявил, что участие Лерчек в судебных заседаниях остается под вопросом

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Участие блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) в предстоящих судебных заседаниях остается под вопросом, заявил ТАСС ее адвокат Олег Бадма-Халгаев. По его словам, все дело в недавнем диагностированном заболевании. Муж блогера Луис Сквиччиарини сегодня, 8 марта, сообщил, что у Лерчек обнаружили рак с метастазами в легких.

Как сообщил мне ее гражданский супруг Луис, у Чекалиной диагностирован рак, в легких обнаружены метастазы. Она пока в больнице. В связи с этим участие ее в ближайших судебных заседаниях под вопросом, — заявил Бадма-Халгаев.

Ранее сообщалось, что у Чекалиной выявили тяжелое заболевание — рак с метастазами в легких. Из-за этого у нее началось разрушение некоторых позвонков, что заставило хирургов провести экстренное оперативное вмешательство на позвоночнике.

Еще в феврале Чекалина стала матерью в четвертый раз и родила сына от Сквиччиарини. СМИ писали, что роды прошли при помощи кесарева сечения. Новорожденный мальчик полностью здоров. Сквиччиарини тогда заявлял, что не готов раскрывать другие подробности о самочувствии блогера, но подчеркнул важность произошедшего события.

Лерчек
рак
адвокаты
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Республиканцы поссорились из-за иранской кампании США
ПВО сбила над Россией более 150 беспилотников за шесть часов
Юрист ответил, что грозит москвичам за шум авто во дворе ночью
В Кузбассе закрывают школы и сады из-за вируса
Раскрыт сценарий США «войти и изъять» ядерные наработки Ирана
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Палестинский посол предрек миру тяжелые последствия иранского кризиса
Дети остались сиротами после удара ВСУ по автомобилю в Запорожье
Дипломаты нашли новый способ эвакуации российских туристов из Катара
Mash: экс-участница «Дома-2» Берникова избила обувщика каблуком
Мужчина погиб под собственным грузовиком на западе Москвы
Жителям Тегерана рассказали, как уберечься от кислотного дождя
Еще один российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы
Петербуржца убили посреди ночи прямо в подъезде
Миранчук оформил первый дубль в MLS
Богатырев бросил Арнтгольц на сцене после развода
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Названы самые редкие бриллианты в мире
Путину подарили икону из зоны СВО
Гладков раскрыл последствия атаки дрона ВСУ на авто
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.