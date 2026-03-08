Адвокат Лерчек заявил о начале борьбы блогера за жизнь вместо судов Адвокат заявил, что участие Лерчек в судебных заседаниях остается под вопросом

Участие блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) в предстоящих судебных заседаниях остается под вопросом, заявил ТАСС ее адвокат Олег Бадма-Халгаев. По его словам, все дело в недавнем диагностированном заболевании. Муж блогера Луис Сквиччиарини сегодня, 8 марта, сообщил, что у Лерчек обнаружили рак с метастазами в легких.

Как сообщил мне ее гражданский супруг Луис, у Чекалиной диагностирован рак, в легких обнаружены метастазы. Она пока в больнице. В связи с этим участие ее в ближайших судебных заседаниях под вопросом, — заявил Бадма-Халгаев.

Ранее сообщалось, что у Чекалиной выявили тяжелое заболевание — рак с метастазами в легких. Из-за этого у нее началось разрушение некоторых позвонков, что заставило хирургов провести экстренное оперативное вмешательство на позвоночнике.

Еще в феврале Чекалина стала матерью в четвертый раз и родила сына от Сквиччиарини. СМИ писали, что роды прошли при помощи кесарева сечения. Новорожденный мальчик полностью здоров. Сквиччиарини тогда заявлял, что не готов раскрывать другие подробности о самочувствии блогера, но подчеркнул важность произошедшего события.