09 марта 2026 в 05:00

Экс-замдиректору «Калашникова» ужесточили обвинение

Экс-замдиректора «Калашникова» обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правоохранители предъявили обвинение экс-замдиректору концерна «Калашников» по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на источники. По версии следствия, преступление было совершено организованной группой в рамках исполнения контракта по поставке средств индивидуальной защиты для нужд Министерства обороны.

Одному из бывших директоров по закупкам и логистике в концерне предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничества в особо крупном размере),рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. Хищение денежных средств в особо крупном размере предусматривает серьезный срок лишения свободы вплоть до десяти лет.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении экс-замминистра обороны Руслана Цаликова. Бывшего высокопоставленного чиновника заподозрили в создании преступного сообщества, которое на протяжении семи лет похищало бюджетные средства, легализовывало их и получало взятки.

Калашников
Минобороны РФ
следствие
мошенничество
