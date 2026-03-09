Экс-замдиректору «Калашникова» ужесточили обвинение Экс-замдиректора «Калашникова» обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

Правоохранители предъявили обвинение экс-замдиректору концерна «Калашников» по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на источники. По версии следствия, преступление было совершено организованной группой в рамках исполнения контракта по поставке средств индивидуальной защиты для нужд Министерства обороны.

Одному из бывших директоров по закупкам и логистике в концерне предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничества в особо крупном размере), — рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. Хищение денежных средств в особо крупном размере предусматривает серьезный срок лишения свободы вплоть до десяти лет.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении экс-замминистра обороны Руслана Цаликова. Бывшего высокопоставленного чиновника заподозрили в создании преступного сообщества, которое на протяжении семи лет похищало бюджетные средства, легализовывало их и получало взятки.