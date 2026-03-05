Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 16:07

СК возбудил дело о коррупции против экс-замглавы Минобороны РФ

Экс-замглавы Минобороны РФ Цаликова задержали по делу о коррупции

Руслан Цаликов Руслан Цаликов Фото: МО РФ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Экс-чиновнику инкриминируют создание преступного сообщества, члены которого похищали деньги из федерального бюджета.

<...> возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова о создании им преступного сообщества, участниками которого в 2017–2024 годах совершены хищения бюджетных денежных средств, а также о легализации похищенного и взяточничестве, — говорится в сообщении.

Ранее Воронежский гарнизонный военный суд лишил замкомандующего ЛенВО генерал-майора Валерия Муминджанова воинского звания и приговорил к 10 годам строгого режима. Генерал проходил обвиняемым по делу о взятке. По версии следствия, он совершил преступление, находясь на должности главы департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ.

До этого Мещанский районный суд Москвы отказал бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову в просьбе отправить его в зону проведения специальной военной операции. Отмечалось, что Иванов неоднократно обращался в военкоматы с таким прошением, однако ему отказывали. В конечном счете он решил подать к ним иск.

