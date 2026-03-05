Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 16:36

Задержание Цаликова связали с другим скандальным экс-чиновником Минобороны

Mash: задержание экс-замглавы МО Цаликова может быть связано с делом Иванова

Руслан Цаликов Руслан Цаликов Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Telegram-канал Mash пишет, что задержание бывшего первого замминистра обороны России Руслана Цаликова, вероятно, связано с громким уголовным делом в отношении другого экс-замглавы ведомства Тимура Иванова. По информации авторов, год назад Цаликов уже давал показания против своего бывшего коллеги.

Как пишет канал, в настоящее время Иванов является фигурантом дела о получении взятки в размере 1,185 млрд рублей и растрате более 4 млрд рублей через банк «Интеркоммерц». Авторы отмечают, что Цаликов же долгие годы работал в связке с Сергеем Шойгу: с 1994 по 2012 год он занимал различные должности в МЧС, а затем вместе с ним перешел в Минобороны. По информации Mash, в ведомстве он курировал вопросы судебно-правовой работы, финансового контроля и информационной политики, а после отставки Шойгу также покинул свой пост.

Тем временем, как пишут авторы, родственники бывшего высокопоставленного чиновника находятся в неведении. Утверждается, что о его задержании они узнали из средств массовой информации, так как на протяжении всего дня не могут связаться ни с ним, ни с его женой.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что Цаликова задержали по подозрению в организации преступного сообщества. По данным источника, ему инкриминируют сразу несколько тяжких экономических преступлений.

Россия
генералы
коррупция
Тимур Иванов
Минобороны РФ
