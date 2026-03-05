Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 17:29

Киберэксперт предупредил о рисках хранения паролей онлайн

Киберэксперт Гаус: вредоносное ПО может получить доступ к онлайн-паролям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вредоносные программы могут получить доступ к онлайн-паролям, сохраненным в браузере, рассказал argumenti.ru генеральный директор компании, занимающейся разработкой ПО, Глеб Гаус. Он отметил, что хакеры в первую очередь ищут файл с сохраненными паролями.

Проблема в том, что любой вредоносный скрипт, попавший на ваш компьютер через безобидное расширение или рекламный баннер, в первую очередь ищет именно этот файл с паролями. Для хакера ваш браузер — это «шведский стол», где все уже нарезано и сервировано, — рассказал Гаус.

Киберэксперт подчеркнул, что ни один браузер или аккаунт не сможет на 100% защитить персональные данные. Он предупредил, что в онлайн-среде комфорт — всегда обратная сторона уязвимости.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что, чтобы снизить риск стать жертвой онлайн-мошенников, рекомендуется закрыть профили в социальных сетях. Он посоветовал скрыть номер телефона в мессенджерах и включить на всех сервисах двухфакторную аутентификацию.

пароли
безопасность
браузеры
злоумышленники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИИ массово оставляет американцев без работы
Нарышкин заявил о невозможности партнерства России и Запада
«Классические слова террориста»: сенатор о прямых угрозах Зеленского Орбану
Россиянка второй год пытается наказать насильников маленького сына
Бритни Спирс попала в пьяный скандал
Британские истребители вылетели в сторону Катара
Азербайджан закрыл небо на юге страны после ЧП в Нахичевани
Военэксперт исключил введение американских войск в Иран
Адвокат раскрыл, какой максимальный срок грозит Цаликову
Умерла «самая красивая девочка» Ксения Никитина: что известно, причины
Зеленскому поставили диагноз после публичных угроз в адрес Орбана
В Иране заявили о готовности своих «храбрых сынов» к наземной операции США
Путин обратил внимание на репродуктивное здоровье бойцов СВО
ВСУ вновь атаковали Брянскую область
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили инцидент с БПЛА в Нахичевани
«Люди на пути»: известная актриса призналась, что у нее нет друзей
Глава ГРУ раскрыл, как идут переговоры России и Украины
Солист группы «Отпетые мошенники» овдовел
Прокуратуру смутили счетами за отопление в российском городе
Тренер вместо отца: сына бойца СВО четыре года растлевал педофил
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.