Киберэксперт предупредил о рисках хранения паролей онлайн Киберэксперт Гаус: вредоносное ПО может получить доступ к онлайн-паролям

Вредоносные программы могут получить доступ к онлайн-паролям, сохраненным в браузере, рассказал argumenti.ru генеральный директор компании, занимающейся разработкой ПО, Глеб Гаус. Он отметил, что хакеры в первую очередь ищут файл с сохраненными паролями.

Проблема в том, что любой вредоносный скрипт, попавший на ваш компьютер через безобидное расширение или рекламный баннер, в первую очередь ищет именно этот файл с паролями. Для хакера ваш браузер — это «шведский стол», где все уже нарезано и сервировано, — рассказал Гаус.

Киберэксперт подчеркнул, что ни один браузер или аккаунт не сможет на 100% защитить персональные данные. Он предупредил, что в онлайн-среде комфорт — всегда обратная сторона уязвимости.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что, чтобы снизить риск стать жертвой онлайн-мошенников, рекомендуется закрыть профили в социальных сетях. Он посоветовал скрыть номер телефона в мессенджерах и включить на всех сервисах двухфакторную аутентификацию.