05 марта 2026 в 18:24

Нарышкин заявил о невозможности партнерства России и Запада

Сергей Нарышкин Сергей Нарышкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Партнерство между Россией и странами Запада практически невозможнo, заявил директор службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в фильме Первого канала «Фултон: слова, ставшие гранью». По его мнению, россияне испытывали иллюзии о возможности такого сотрудничества в 1990-е годы, считая, что успешное взаимодействие может быть реальным благодаря общим морально-нравственным принципам. Однако действия Запада разрушили эти иллюзии, подчеркнул он.

В начале 90-х годов мы испытывали еще иллюзии о том, что <...> мы можем успешно взаимодействовать, сотрудничать с западными странами. Но поддержка Западом террористических банд на Северном Кавказе, движение блока НАТО на восток, переформатирование сознания части населения Украины показали, что это невозможно, — объяснил он.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что РФ вновь оказалась в эпицентре противостояния с Западом, однако нынешние оппоненты несопоставимы с лидерами прошлого. По его словам, вместо политиков калибра Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта по ту сторону баррикад находятся «политические пигмеи» и безответственные авантюристы.

Сергей Нарышкин
Запад
Россия
сотрудничество
