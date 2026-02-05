В СВР высказались об отношениях со спецслужбами Ирана Нарышкин заявил о стабильном взаимодействии СВР со спецслужбами Ирана

Служба внешней разведки России поддерживает постоянное взаимодействие со спецслужбами Ирана, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. По его словам, контакты между структурами продолжаются вне зависимости от внешних условий, передает РИА Новости.

Если говорить о взаимодействии по линии специальных служб, то еще раз хочу подтвердить, что с соответствующими структурами Ирана Служба внешней разведки имеет очень хорошие контакты, хорошие взаимодействия, которые не приостанавливаются ни при каких обстоятельствах, — сказал Нарышкин.

Ранее сообщалось, что США готовы провести переговоры с Ираном уже на этой неделе, но только если Тегеран согласится вернуться к первоначальному формату консультаций. Запланированные на пятницу, 6 февраля, переговоры отменены из-за спора о формате их проведения, в котором Вашингтон отказался идти на уступки. Согласно информации источника, первоначальный план предполагал проведение встречи в Стамбуле с участием стран региона в качестве наблюдателей, но позднее Иран предложил перенести переговоры в Оман и сделать их двусторонними.

До этого американские СМИ писали, что Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу в качестве крупной уступки США. Однако в приоритете у Тегерана ранее предложенный Вашингтоном проект регионального консорциума по производству ядерной энергии.