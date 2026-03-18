18 марта 2026 в 04:12

Россиянам объяснили порядок оплаты услуг ЖКХ в марте

Бондарь: россияне в марте могут получать квитанции с прежней датой платежа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 1 марта в России изменились правила оплаты жилищно-коммунальных услуг: теперь платежки должны приходить до 5-го числа, а оплатить их нужно до 15-го. Однако эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал РИА Новости, что некоторые управляющие компании могут по привычке печатать в квитанциях старую дату платежа — 10 апреля.

В этом случае он рекомендует обращаться в УК. При отказе исправить ошибку стоит жаловаться в Жилищную инспекцию или Роспотребнадзор.

Сразу после звонка будет полезно продублировать свое обращение через мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Это позволит закрепить цифровой след вашей заявки, который пригодится, если просьба по телефону будет проигнорирована, — посоветовал Бондарь.

Эксперт подчеркнул, что федеральный закон имеет приоритет над данными в квитанции, поэтому платить можно смело до 15-го числа. Если УК отказывается исправлять ошибку, то штраф для юридических лиц по статье 14.8 КоАП РФ составит от 5 до 10 тыс. рублей.

Ранее Бондарь предложил внедрить систему скидок для абонентов в случае замедления работы домашнего интернета. Он отметил, что при такой ситуации провайдерам выгоднее пойти на честный диалог с получателями услуг.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

