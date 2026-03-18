Россиянам объяснили порядок оплаты услуг ЖКХ в марте

С 1 марта в России изменились правила оплаты жилищно-коммунальных услуг: теперь платежки должны приходить до 5-го числа, а оплатить их нужно до 15-го. Однако эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал РИА Новости, что некоторые управляющие компании могут по привычке печатать в квитанциях старую дату платежа — 10 апреля.

В этом случае он рекомендует обращаться в УК. При отказе исправить ошибку стоит жаловаться в Жилищную инспекцию или Роспотребнадзор.

Сразу после звонка будет полезно продублировать свое обращение через мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Это позволит закрепить цифровой след вашей заявки, который пригодится, если просьба по телефону будет проигнорирована, — посоветовал Бондарь.

Эксперт подчеркнул, что федеральный закон имеет приоритет над данными в квитанции, поэтому платить можно смело до 15-го числа. Если УК отказывается исправлять ошибку, то штраф для юридических лиц по статье 14.8 КоАП РФ составит от 5 до 10 тыс. рублей.

