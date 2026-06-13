Кадыров пошутил, что опасается за свою кошку из-за санкций Запада

После того, как Запад начал вводить ограничения даже против животных, глава Чечни Рамзан Кадыров начал опасаться показывать в публичном пространстве свою кошку, пошутил сам политик в беседе с журналистами. По его словам, этот шаг может спровоцировать новые санкции, пишет РИА Новости.
Я даже боюсь показать свою кошку, вдруг они потом введут против нее санкции, — пошутил глава республики.
Комментарий появился после инцидента с лошадью Кадырова. Организаторы скачек в Германии отказались выплачивать призовые за ее победу.
Отвечая на вопросы журналистов, Кадыров также заявил, что сегодняшний враг России — это безбожные язычники, которые хотят разрушить мир. Речь при этом идет не об Украине, а о западноевропейских странах и НАТО.
Враг России — это нацизм, это неонацисты, которых мы сегодня уничтожаем и будем уничтожать, — сказал он.
Ранее Кадыров в социальных сетях рассказал о встрече с молодым человеком с ограниченными возможностями здоровья во время прогулки по центру Грозного. История Ахмеда глубоко тронула его, и политик принял решение выделить ему транспорт и мобильный телефон на месте. В целом главу Чечни очень обрадовали люди, гуляющие по городу. Они проявили искренность и открытость, что позволило ему услышать много теплых пожеланий.