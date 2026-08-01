В Госдуме рассказали об индексации маткапитала Депутат Коломейцев: материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля

С 1 февраля 2027 года материнский капитал будет проиндексирован в соответствии с уровнем инфляции за 2026 год, сообщил в беседе с РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду Николай Коломейцев. Точный размер прибавки станет известен позже.

Перерасчет произойдет автоматически — без заявлений и обращений в соцзащиту. Индексация коснется всех действующих сертификатов, включая неиспользованные остатки.

Главное изменение в программе материнского капитала, предусмотренное с 2027 года, — это традиционная плановая индексация с 1 февраля. При этом размер прибавки пока точно не обозначен — его рассчитают по фактическому уровню инфляции 2026 года, — уточнил Коломейцев.

Если часть средств уже израсходована, проиндексирована будет только оставшаяся сумма. Депутат рекомендовал семьям, планирующим крупные траты, учитывать будущую индексацию. В большинстве регионов также выплачиваются местные маткапиталы, но их индексацию нужно уточнять в соцфонде субъекта.

Ранее сообщалось, что с 1 августа Социальный фонд России проведет перерасчет накопительных пенсий. Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН Станислав Одинцов проинформировал, что стандартная прибавка составит 17,3%.