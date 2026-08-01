Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 01:57

Соцфонд в августе проведет перерасчет накопительных пенсий

Одинцов: Соцфонд РФ с 1 августа повысит накопительные пенсии на 17,3%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С 1 августа Социальный фонд России проведет перерасчет накопительных пенсий, сообщил РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН Станислав Одинцов. По его словам, стандартная прибавка составит 17,3%.

В случае, если средства накопительной части пенсии находятся в управлении Социального фонда России (СФР), стандартная прибавка составит 17,3%, — уточнил Одинцов.

Для участников программы софинансирования, родителей, направивших маткапитал на накопления, и тех, кто формировал их самостоятельно, повышение будет выше — 19,3%. Перерасчет произойдет автоматически за счет инвестиционного дохода за прошлый год, который значительно превысил инфляцию. Ожидается, что это повышение улучшит материальное положение граждан, получающих накопительную часть пенсии.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ планирует оставить в 2027 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии — 270 месяцев, или 22,5 года. Этот показатель важен не только для расчета суммы средств, но и для определения того, может ли гражданин получить накопления единовременно или их будут выплачивать частями ежемесячно. Критерием для вычислений служит прожиточный минимум пенсионера.

Общество
пенсии
перерасчеты
соцфонды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какие цели были поражены в Киеве
Мощная атака на Киев ночью 1 августа: что известно о целях и последствиях
Европу накрыл кризис: десятки тысяч мигрантов из Африки штурмуют Испанию
Мирошник назвал главную движущую силу внешней политики США
Аферисты обманывают россиян, надевая маску промоутеров известных компаний
С 1 сентября в России изменятся правила перевозок автобусами и такси
Раскрыто, на сколько выросла цена газа в Европе в июле
Роспотребнадзор дал советы по выбору вкусного арбуза
Силы ПВО вновь отбили атаку дронов ВСУ на Тульскую область
Россия приняла решение по ОЭСР
Два космонавта покинули отряд Роскосмоса
Удары ВСУ по КТК взвинтили цены на бензин в Европе: Молдавия завыла первой
Украинскую столицу потрясла мощная серия взрывов
В России увеличили выплаты потерявшим дом в новых регионах страны
В Белоруссии прокомментировали данные о «закрытии» границы с Латвией
Стало известно о возможной атаке США и Израиля на Иран
Названа причина перебоев с водоснабжением в Запорожской области
Депрессия и рак: пять тяжелых последствий дефицита витамина D. Ликбез врача
Как вести себя на свадьбе: что можно, а что нельзя делать гостям и молодым
Соцфонд в августе проведет перерасчет накопительных пенсий
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.