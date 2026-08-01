Соцфонд в августе проведет перерасчет накопительных пенсий

С 1 августа Социальный фонд России проведет перерасчет накопительных пенсий, сообщил РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН Станислав Одинцов. По его словам, стандартная прибавка составит 17,3%.

В случае, если средства накопительной части пенсии находятся в управлении Социального фонда России (СФР), стандартная прибавка составит 17,3%, — уточнил Одинцов.

Для участников программы софинансирования, родителей, направивших маткапитал на накопления, и тех, кто формировал их самостоятельно, повышение будет выше — 19,3%. Перерасчет произойдет автоматически за счет инвестиционного дохода за прошлый год, который значительно превысил инфляцию. Ожидается, что это повышение улучшит материальное положение граждан, получающих накопительную часть пенсии.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ планирует оставить в 2027 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии — 270 месяцев, или 22,5 года. Этот показатель важен не только для расчета суммы средств, но и для определения того, может ли гражданин получить накопления единовременно или их будут выплачивать частями ежемесячно. Критерием для вычислений служит прожиточный минимум пенсионера.