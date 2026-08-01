Как вести себя на свадьбе: что можно, а что нельзя делать гостям и молодым

Как вести себя на свадьбе: что можно, а что нельзя делать гостям и молодым

Свадебный этикет — это не просто набор формальностей, а целая система правил, традиций и неписаных законов, которые помогают превратить праздник в гармоничное событие. Как правильно вести себя за столом, можно ли прийти на торжество исключительно ради угощения и стоит ли родственникам оставаться ночевать в квартире молодых? NEWS.ru разбирался в этих вопросах вместе с экспертами.

Каких ошибок стоит избегать гостям на свадьбе

Даже если торжество организовано скромно, это не повод отказываться от душевного веселья. Как объясняет в беседе с NEWS.ru эксперт по семейным отношениям Валентина Закоцола, главная задача приглашенных — искренне радоваться за пару. В идеале молодожены должны чувствовать себя расслабленно: улыбаться, наслаждаться моментом и друг другом, не отвлекаясь на бытовые неурядицы.

Однако, помимо общих пожеланий, существуют строгие табу для гостей, нарушение которых может быть воспринято как неуважение:

дресс-код. Женщинам категорически не рекомендуется надевать белое (это привилегия невесты) или чересчур яркие кричащие наряды, чтобы не «перетягивать» внимание на себя;

пунктуальность. Опоздание на церемонию регистрации в ЗАГС — верх неприличия;

критика. Неуместно обсуждать качество еды, работу тамады или музыкальное сопровождение. Хозяева праздника старались для вас, и негатив может испортить им настроение;

передвижения и еда. Не стоит самовольно пересаживаться за чужие столы, так как меню часто персонализировано. Также строго запрещено уносить угощения с собой в контейнерах;

фотопроцесс. Не мешайте работе фотографа и оператора, не лезьте в кадр во время важных моментов съемки;

свадебный торт. Это не просто десерт. Разрезание торта символизирует начало совместного пути пары. Прикасаться к нему до того, как молодые совершат этот ритуал, и тем более уходить с банкета до вынесения десерта — дурной тон.

Почему не нужно кричать «горько» без остановки

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Знаменитая традиция не должна превращаться в марафон. По словам Валентины Закоцолы, не стоит выкрикивать это требовательное слово каждые две минуты. Пара нуждается в передышке, чтобы просто пообщаться с гостями и насладиться вечером, а не целоваться по команде каждые пять секунд.

О чем нельзя спрашивать невесту

Один из самых бестактных вопросов, который можно задать виновнице торжества, касается стоимости ее свадебного платья. «Сколько ты за него отдала?» — это верх невоспитанности, предупреждает Закоцола.

Возможно, наряд был взят в аренду или куплен родителями, и такой вопрос поставит девушку в неловкое положение.

Лучшая альтернатива: искренне похвалите фасон и спросите, где удалось найти такой уникальный бренд. На скромной свадьбе особенно ценятся не пафосные тосты, а личные, теплые слова, сказанные один на один.

Стоит ли молодоженам просить дорогие подарки

Это один из самых острых вопросов современного этикета. Профессиональная сваха Марина Благирева категорична: указывать в пригласительных желаемую сумму конверта или цену подарка — моветон.

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«Если бы меня пригласили на торжество с прайсом на подарки, я бы из принципа отказалась, — заявляет собеседница NEWS.ru. — Доходы у всех разные, и если вам действительно дорого присутствие конкретного человека, такие цифры только оттолкнут его». Также невежливо интересоваться ценой подарка сразу после вручения или выражать недовольство, если сумма показалась маленькой.

Можно ли прийти на свадьбу просто поесть

Если гость преподнес конверт с символической суммой (например, 1000 рублей), а съедает и выпивает на значительно большую сумму, это выглядит некрасиво. Благирева советует: если у вас стесненные финансовые обстоятельства, лучше честно отказаться от визита, чем создавать у пары ощущение, что их использовали как ресторан.

«Свадьба — это демонстрация уважения и любви к молодым, а не бесплатный шведский стол, — подчеркивает эксперт. — И уж тем более не стоит за столом критиковать блюда, хвастая, что вы готовите лучше».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Допустимо ли свекрови и теще ночевать у молодых

Вопрос личных границ встает особенно остро в первые дни после бракосочетания. Психолог Никита Иванов считает, что если свекровь или теща просятся переночевать в квартире новобрачных (особенно если это однокомнатное жилье), это серьезное испытание для молодой семьи.

«Здоровый сценарий — вежливый, но твердый отказ, — советует психолог в разговоре в NEWS.ru. — Лучше один раз обозначить свое право на автономию и личное пространство, чем позволять родственникам вмешиваться в быт с первых дней. Молодой семье жизненно необходимо побыть наедине».

Чем грозит драка на свадьбе

Поговорка «Свадьба без драки — деньги на ветер» — это опасный стереотип, который может иметь серьезные юридические последствия. Адвокат Даниил Лунев предупреждает: за потасовку можно реально лишиться свободы.

В зависимости от тяжести нанесенного вреда и квалификации действий (хулиганство или умышленное причинение вреда здоровью) срок лишения свободы может достигать 7 лет, напоминает собеседник NEWS.ru. Если в ходе конфликта применялись взрывчатые вещества или предметы, используемые как оружие, тюремный срок возрастает до 15 лет.

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