Депрессия и рак: пять тяжелых последствий дефицита витамина D. Ликбез врача

Современная наука рассматривает витамин D практически как гормон, регулирующий работу десятков систем организма. Рецепторы к нему обнаружены почти во всех клетках — от иммунных до мышечных и нервных. Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Анна Кузнецова рассказала NEWS.ru, к каким пяти главным проблемам приводит дефицит витамина D.

Первая проблема — слабый иммунитет

Витамин D — один из главных регуляторов иммунной системы. Его рецепторы есть на клетках врожденного и приобретенного иммунитета: макрофагах, дендритных клетках, Т- и В-лимфоцитах. Он помогает организму распознавать и уничтожать патогены, а также контролирует силу воспалительной реакции.

При дефиците витамина D иммунный ответ ослабевает, и мы становимся более уязвимыми к респираторным инфекциям, включая грипп и COVID-19. Особенно выражена эта связь у людей с исходно низким уровнем витамина — восполнение дефицита может снизить риск острых респираторных инфекций.

Хронический дефицит витамина D связывают с развитием аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз, ревматоидный артрит, системная красная волчанка и сахарный диабет I типа. Этот витамин подавляет чрезмерную активность провоспалительных Т-клеток и способствует выработке регуляторных, которые «гасят» аутоиммунное воспаление.

Вторая проблема — повышенный риск болезней сердца

Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Связь между низким уровнем витамина D и болезнями сердца и сосудов подтверждена в многочисленных исследованиях. Дефицит считается независимым фактором риска ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, инсульта и артериальной гипертензии.

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Механизмы здесь сложные: витамин D влияет на тонус сосудов, участвует в регуляции ренин-ангиотензиновой системы (которая отвечает за давление), а также может модулировать воспаление в сосудистой стенке и липидный обмен.

Анализ данных почти 410 тыс. человек из UK Biobank показал, что дефицит витамина D (уровень 25(OH)D ниже 30 нмоль/л) ассоциирован с повышенным риском атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. При этом регулярный прием добавок витамина D снижал этот риск на 6% по сравнению с теми, кто их не принимал.

При этом стоит отметить: некоторые крупные рандомизированные исследования не показали пользы от приема витамина D у людей с изначально нормальным уровнем. Это означает, что эффект проявляется именно при коррекции дефицита, а не при «профилактическом» приеме у здоровых людей с достаточным уровнем.

Проблема третья — нарушение обмена веществ

Витамин D влияет на чувствительность тканей к инсулину и секрецию инсулина поджелудочной железой. Дефицит ассоциирован с развитием метаболического синдрома — сочетания ожирения, инсулинорезистентности, нарушенной толерантности к глюкозе и гипертонии.

Ожирение само по себе является фактором риска дефицита витамина D, поскольку он жирорастворим и «задерживается» в жировой ткани, снижая свою биодоступность. Это создает порочный круг: лишний вес способствует дефициту, а дефицит усугубляет метаболические нарушения.

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Исследования показывают, что низкий уровень витамина D связан с повышенным риском сахарного диабета II типа, особенно у людей с исходным дефицитом. Однако, как и в случае с сердечно-сосудистыми заболеваниями, эффект от добавок наблюдается в основном у тех, кому их не хватает, а не у людей с нормальным статусом.

Проблема четвертая — депрессия

Депрессия, усталость и снижение когнитивных функций. Рецепторы витамина D есть в мозге, и он участвует в синтезе нейромедиаторов, в том числе серотонина и дофамина, которые отвечают за настроение и мотивацию. Неудивительно, что его дефицит связывают с депрессивными состояниями, сезонной «хандрой», хронической усталостью и сонливостью.

Прием добавок может улучшать настроение, особенно у тех, у кого исходный уровень был низким. Также отмечается влияние на когнитивные функции: при дефиците могут ухудшаться память, концентрация и скорость мышления.

Проблема пятая — повышенный риск онкологии

Витамин D регулирует процессы клеточной пролиферации, дифференцировки и апоптоза (программируемой гибели клеток) на генном уровне. Нарушение этой регуляции при дефиците увеличивает риск злокачественного перерождения клеток.

Эпидемиологические исследования связывают низкий уровень витамина D с повышенным риском рака молочной железы, толстой кишки, простаты, яичников, пищевода и некоторых других локализаций. Данные о влиянии приема добавок на заболеваемость раком пока неоднозначны, но есть свидетельства, что поддержание адекватного уровня витамина D может снижать смертность от онкологических заболеваний.

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Что делать?

1. Сдайте анализ крови на 25(OH)D. Это единственный достоверный способ узнать свой уровень. Уровень ниже 20 нг/мл (50 нмоль/л) считается дефицитом, а 20–30 нг/мл — недостаточностью.

2. Обратитесь к врачу. Только специалист может интерпретировать результат с учетом вашего возраста, образа жизни и сопутствующих заболеваний, а также подобрать правильную дозировку и форму препарата. Помните: переизбыток витамина D токсичен, и бесконтрольный прием опасен.

3. Не ждите чудес от добавок, если у вас нормальный уровень. Большинство исследований показывают пользу витамина D именно при коррекции доказанного дефицита. Рутинный прием без анализа может быть бесполезен.

Витамин D — это не панацея, но важный элемент здоровья. Своевременная диагностика и восполнение дефицита могут уберечь от многих проблем, далеко выходящих за рамки состояния костной ткани.

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