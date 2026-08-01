Собираем домашнюю аптечку: что положить обязательно. Руководство от врача

Домашняя аптечка — не запас лекарств «на все случаи жизни», а набор средств для оказания первой неотложной помощи и решения мелких бытовых проблем до визита к врачу. Врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала NEWS.ru, какие медикаменты и приборы должны быть у каждого под рукой.

Обезболивающие и жаропонижающие препараты

В аптечке должно быть два типа обезболивающих и жаропонижающих препаратов, чтобы можно было подобрать подходящий в разных ситуациях.

Парацетамол — это золотой стандарт для снижения температуры у взрослых и детей. Он относительно безопасен для желудка. Его основная задача — бороться с лихорадкой и умеренной головной и зубной болью. Важно: не превышайте суточную дозу, которая указана в инструкции, чтобы не навредить печени.

Ибупрофен (или другой нестероидный противовоспалительный препарат, например на основе кетопрофена). Он не только снимает боль и температуру, но и обладает противовоспалительным эффектом. Область применения: боль в суставах, мышцах (после тренировки), менструальная боль, воспалительная боль в горле, боль в ухе. Важно: может раздражать слизистую желудка, поэтому лучше принимать после еды. Не рекомендуется при заболеваниях ЖКТ, особенно язвах.

Запомните: обезболивающие не устраняют причину боли. Они лишь временно маскируют симптом, чтобы вы могли дождаться врача. При острой, нестерпимой боли (например, в животе или груди) нельзя принимать обезболивающие до осмотра врачом, чтобы не стереть картину болезни.

Антибиотики: строго по назначению врача

Здесь правило простое и категоричное: в домашней аптечке не должно быть антибиотиков «про запас». Почему? Антибиотики — это рецептурные препараты. Их должен назначать только врач после осмотра и, при необходимости, анализов. Специалист подбирает необходимую дозировку и количество таблеток на курс лечения, а в аптеке согласно рецепту фармацевт выдает вам столько, сколько рекомендовал врач. Поэтому по итогу лечения у вас не должно оставаться лишних таблеток.

Риски самолечения антибиотиками

Неэффективность: антибиотик может не подходить к возбудителю болезни.

Дисбактериоз и аллергия: вы нанесете удар по полезной микрофлоре без всякой пользы.

Антибиотикорезистентность: самое опасное. Бактерии «учатся» сопротивляться лекарству, и в будущем, когда антибиотик будет жизненно необходим, он может не сработать.

Препараты при отравлении

Помощь при отравлении должна быть направлена на связывание и выведение токсинов, а также на восстановление водного баланса.

1. Энтеросорбенты. Применяются при первых признаках пищевого отравления (тошнота, дискомфорт в животе, нарушение стула — диарея):

кремния диоксид коллоидный (в виде геля или пасты), считается более эффективным и современным средством для выведения токсинов;

активированный уголь — классика, но требует приема в больших дозах (одна таблетка на 10 кг веса). Этот препарат необходимо запивать большим количеством воды, чтобы добиться желаемого результата.

2. Средства для регидратации (восстановления водно-солевого баланса). Они применяются при любой потере жидкости, например из-за диареи или рвоты при отравлении либо обезвоживании при длительной лихорадке. Обезвоживание — главная опасность при отравлении с рвотой и диареей.

Медицинские приборы

Термометр электронный — безопасный и точный вариант для всей семьи.

Тонометр — для измерения артериального давления. Незаменим для гипертоников и людей старше 40 лет.

Пульсоксиметр — прибор, измеряющий пульс и насыщение крови кислородом (сатурацию). Стал особенно актуален в эпоху пандемии респираторных инфекций. Падение сатурации ниже 94–95% — повод срочно вызвать врача.

Глюкометр — необходим только людям с диагностированным сахарным диабетом. Для здоровых людей в рутинной аптечке не нужен.

Средства для дезинфекции

Перекись водорода 3% — для первичного промывания ран и остановки капиллярного кровотечения. Хорошо очищает поврежденную кожу от загрязнений.

Хлоргексидина водный раствор — отличный антисептик для обработки чистых ран, ссадин, царапин. Не щиплет.

Бриллиантовый зеленый (зеленка), йод или препараты на его основе — для точечной обработки краев раны и уже подсохших ссадин, чтобы предотвратить инфицирование. Не лейте в саму рану — это вызовет ожог тканей.

Спиртовые салфетки — удобны для дезинфекции рук и небольших поверхностей.

Шприцы — иметь несколько одноразовых шприцов объемом 5 мл и 10 мл (с запасом иголок) полезно не для уколов, а для точного дозирования жидких лекарств (например, для детей) или для промывания ран стерильным раствором.

Перевязочный материал

Стерильный бинт (разной ширины, две-три штуки) и стерильные марлевые салфетки (несколько упаковок) для перевязки ран.

Эластичный бинт для фиксации суставов при растяжениях или для наложения давящей повязки.

Пластырь рулонный (для фиксации повязок) и бактерицидный (на небольшую рану).

Жгут кровоостанавливающий — обязательный элемент. Он используется только при артериальном кровотечении (алая кровь, бьет фонтаном), когда не помогает давящая повязка. Под жгут обязательно подкладывайте записку с временем его наложения.

Антигистаминные препараты

Средства от аллергии применяются при внезапных аллергических реакциях (сыпь, крапивница, зуд после укуса насекомого, аллергический ринит). Лучше использовать антигистаминные препараты второго или третьего поколения (например, на основе цетиризина или лоратадина): они вызывают меньшую сонливость. При серьезных реакциях (отек Квинке, затруднение дыхания) немедленно вызывайте скорую.

Нужен ли отдельный холодильник? Нет. Большинство препаратов хранятся при комнатной температуре. В дверцу холодильника нужно класть только те лекарства, на упаковке которых прямо указано «хранить при температуре от +2 до +8 °C», например некоторые свечи, инсулины, пробиотики.

Финальный совет: раз в шесть месяцев проводите ревизию аптечки. Проверяйте сроки годности и целостность упаковок. Помните, что аптечка — это ваш помощник в критической ситуации, но она не заменяет консультацию специалиста.

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