Диетолог ответила, какие лекарства нужно брать в поездку Диетолог Соломатина: в поездку нужно брать энтеросорбенты

Энтеросорбенты всегда должны быть в аптечке для путешествий, рассказала «Радио 1» врач-диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что в поездках туристы часто сталкиваются с отравлениями.

Аптечка — это первое, что нужно собрать. Не еда, а именно аптечка. Энтеросорбенты (на случай отравления), регидрон (электролиты, чтобы не было обезвоживания при диарее или рвоте), антигистаминные (мало ли кто укусил в лесу), пластыри, перекись и хлоргексидин, — рассказала Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что энтеросорбенты необходимо принимать при первых признаках отравления. По ее словам, также важно употреблять достаточное количество воды, чтобы промыть организм.

Ранее турэксперт и руководитель турфирмы Наталия Ансталь рассказала, что в отпуске нужно пить газированную воду, такую как кола, чтобы избежать отравления. Она отметила, что напиток можно употреблять как для профилактики, так и после отравления.