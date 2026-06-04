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04 июня 2026 в 15:35

Диетолог ответила, какие лекарства нужно брать в поездку

Диетолог Соломатина: в поездку нужно брать энтеросорбенты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Энтеросорбенты всегда должны быть в аптечке для путешествий, рассказала «Радио 1» врач-диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что в поездках туристы часто сталкиваются с отравлениями.

Аптечка — это первое, что нужно собрать. Не еда, а именно аптечка. Энтеросорбенты (на случай отравления), регидрон (электролиты, чтобы не было обезвоживания при диарее или рвоте), антигистаминные (мало ли кто укусил в лесу), пластыри, перекись и хлоргексидин, — рассказала Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что энтеросорбенты необходимо принимать при первых признаках отравления. По ее словам, также важно употреблять достаточное количество воды, чтобы промыть организм.

Ранее турэксперт и руководитель турфирмы Наталия Ансталь рассказала, что в отпуске нужно пить газированную воду, такую как кола, чтобы избежать отравления. Она отметила, что напиток можно употреблять как для профилактики, так и после отравления.

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поездки
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