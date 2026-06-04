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04 июня 2026 в 10:27

Турэксперт рассказала, как не отравиться в отпуске

Турэксперт Ансталь: в отпуске стоит пить газированную воду от отравления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В отпуске нужно пить газированную воду, такую как кола, чтобы избежать отравления, рассказала LIFE.ru турэксперт и руководитель турфирмы Наталия Ансталь. Она отметила, что напиток можно употреблять как для профилактики, так и после отравления.

Есть еще такой лайфхак: если чувствуете, что вам нехорошо или вы съели что-то не то, можно выпить кока-колу. Она в своем составе содержит вещества, которые очень часто нейтрализуют отравление. Хотя кока-колу в принципе пить вредно, в случае отельного отдыха на системе питания «все включено» иногда для профилактики ее очень хорошо употребить, чтобы избежать отравлений, — рассказала Ансталь.

Турэксперт подчеркнула, что во время еды лучше избегать скоропортящихся продуктов. Она посоветовала отказаться от салатов, соусов и йогуртов.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что употребление холодной еды повышает риск пищевого отравления. По ее словам, безопаснее всего есть блюдо сразу горячим либо быстро охлаждать пищу и хранить при строго определенной температуре.

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