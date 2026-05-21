Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 06:00

Гастроэнтеролог предупредила об опасности холодных блюд

Врач Кашух: употребление холодной еды повышает риск пищевого отравления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Употребление холодной еды повышает риск пищевого отравления, заявила NEWS.ru врач-эксперт лаборатории «Гемотест» гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, безопаснее всего есть блюдо сразу горячим либо быстро охлаждать пищу и хранить при строго определенной температуре.

Очень холодная, как и очень горячая, пища лишь ненадолго меняет температуру в желудке и не приводит к серьезным последствиям. Для здорового желудка принципиальной разницы нет, но кишечнику действительно проще переваривать теплую еду. От жирной холодной пищи может появиться тяжесть в животе или усилиться дискомфорт при расстройствах. Есть и другой повод для опасений — риск отравления, например, если еду не съели сразу после приготовления и хранили неправильно при комнатной температуре. Безопаснее всего либо есть блюдо горячим, либо как можно быстрее охладить его и хранить при температуре не выше +5 градусов, — пояснила Кашух.

При этом она подчеркнула, что температура пищи и напитков может влиять на здоровье ротоглотки, гортани и пищевода. По ее словам, очень холодные продукты, например напиток со льдом, могут провоцировать кратковременное першение и спазм у людей с чувствительным горлом или хроническим фарингитом.

Ранее диетолог-нутрициолог София Кованова заявила, что наиболее полезными бананами считаются зеленые, поскольку они содержат обилие резистентного крахмала. По ее словам, спортсменам и людям с повышенной умственной нагрузкой особенно важно добавлять этот продукт в рацион.

Здоровье
врачи
советы
питание
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Солнцепеки» выжгли ВСУ в Сумской области: успехи ВС РФ к утру 21 мая
В Европе отреагировали на проведение Россией учений ядерных сил
Над Калугой «закрыли небо»
«Объятья Китая»: на Западе озвучили, о чем говорит поездка Путина в Пекин
Врач назвала домашнее блюдо с высоким содержанием коллагена
Лавров рассказал, какими стали Зеленский и ЕС за почти год после Анкориджа
«Болезненные уступки»: Украине обозначили условия завершения конфликта
Молодежи рассказали о грозных последствиях недосыпа
Долги мужа, карьера, слова об уехавших артистах: как живет Светлана Иванова
Архитектор рассказала, как без большого бюджета преобразить дом к лету
Раскрыто, какие вооружения РФ может применить при угрозе нацбезопасности
Подбор ключей для ЕГЭ, звонок из Минобра: новые схемы мошенников в 2026-м
Более 30 беспилотников лишились «крыльев» в Ростовской области
В НАТО предупредили о реакции Альянса на применение ядерного оружия
Названы пять скрытых психологических причин прокрастинации
Стало известно, кому из россиян повысят пенсию с 1 июня
Жители Молдавии возмутились тратами властей на Галкина
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 мая
Российские гаубицы превратили в пыль опорный пункт ВСУ
Как возместить ущерб от атаки БПЛА: пошаговая инструкция для пострадавших
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.