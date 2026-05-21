Гастроэнтеролог предупредила об опасности холодных блюд

Употребление холодной еды повышает риск пищевого отравления, заявила NEWS.ru врач-эксперт лаборатории «Гемотест» гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, безопаснее всего есть блюдо сразу горячим либо быстро охлаждать пищу и хранить при строго определенной температуре.

Очень холодная, как и очень горячая, пища лишь ненадолго меняет температуру в желудке и не приводит к серьезным последствиям. Для здорового желудка принципиальной разницы нет, но кишечнику действительно проще переваривать теплую еду. От жирной холодной пищи может появиться тяжесть в животе или усилиться дискомфорт при расстройствах. Есть и другой повод для опасений — риск отравления, например, если еду не съели сразу после приготовления и хранили неправильно при комнатной температуре. Безопаснее всего либо есть блюдо горячим, либо как можно быстрее охладить его и хранить при температуре не выше +5 градусов, — пояснила Кашух.

При этом она подчеркнула, что температура пищи и напитков может влиять на здоровье ротоглотки, гортани и пищевода. По ее словам, очень холодные продукты, например напиток со льдом, могут провоцировать кратковременное першение и спазм у людей с чувствительным горлом или хроническим фарингитом.

Ранее диетолог-нутрициолог София Кованова заявила, что наиболее полезными бананами считаются зеленые, поскольку они содержат обилие резистентного крахмала. По ее словам, спортсменам и людям с повышенной умственной нагрузкой особенно важно добавлять этот продукт в рацион.