21 мая 2026 в 05:27

Определен триумфатор футбольной Лиги Европы

Футболисты английской «Астон Вилы» впервые в истории выиграли Лигу Европы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Английская «Астон Вилла» в финале Лиги Европы в Стамбуле разгромила немецкий «Фрайбург» со счетом 3:0 и впервые в своей истории завоевала этот трофей. Голами в составе победителей отметились Юри Тилеманс, Эмилиано Буэндия и Морган Роджерс.

«Астон Вилла» стала 11-м английским клубом, выигравшим второй по значимости еврокубок. Чаще побеждали только испанские команды — 14 раз.

Из российских клубов трофей завоевывали ЦСКА (2005) и «Зенит» (2008). Для главного тренера «Виллы» Унаи Эмери этот финал Лиги Европы стал шестым. Он трижды побеждал с «Севильей» (2014, 2015, 2016), выигрывал с «Вильярреалом» (2021) и доходил до финала с «Арсеналом» (2019). «Фрайбург» впервые в истории вышел в решающий матч еврокубка.

В следующем сезоне «Астон Вилла» выступит в общем этапе Лиги чемпионов. В матче за Суперкубок УЕФА 30 мая в Будапеште сыграет с победителем финала ЛЧ между «Арсеналом» и ПСЖ.

Ранее стало известно, что лондонский «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии по футболу впервые с сезона-2003/04. Это произошло после того, как в матче 37-го тура «Борнмут» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1) и «канониры» обеспечили себе первое место с 82 очками. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке с 78 очками.

