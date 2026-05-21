21 мая 2026 в 04:10

В США раскрыли, что может грозить Кастро после предъявленных обвинений

Обвинения США против экс-лидера Кубы Кастро предусматривают смертную казнь

Обвинения, выдвинутые против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других фигурантов, предусматривают высшую меру наказания. В случае признания виновными им грозит либо смертная казнь, либо пожизненное лишение свободы, заявило американское министерство юстиции.

В случае признания виновными обвиняемым грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы по пунктам об убийстве и заговоре с целью убийства граждан США, — говорится в заявлении Минюста США.

Поводом для уголовного преследования стал инцидент 1996 года, когда кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue, базирующейся в Майами. Тогда военным ведомством Кубы руководил Рауль Кастро. В результате атаки погибли четыре члена экипажа. Гавана объяснила свои действия нарушением воздушного пространства.

Ранее CNN выдвинул мнение, что уголовное преследование Кастро стало очередным примером использования американским Минюстом инструментов правосудия против глав государств, неугодных Вашингтону. Обвинения, включающие убийство и уничтожение воздушного судна, были зарегистрированы в электронной базе федерального суда Южного округа штата Флорида.

