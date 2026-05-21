Итальянский подросток погиб, лизнув мороженое в кафе

В итальянском городе Казория 16-летний юноша скончался от анафилактического шока, после того как съел мороженое в знакомом кафе. Адриано Д'Орси с детства страдал тяжелой аллергией на белок коровьего молока и всегда тщательно избегал опасных продуктов, пишет Mirror.
Перед трагедией подросток заехал в кафе вместе с друзьями и выбрал фруктовый сорбет, будучи уверенным, что он безопасен. Однако сразу после первых ложек у него началась сильнейшая респираторная реакция.
Друзья срочно отвезли Адриано к отцу, который попытался спасти сына инъекцией кортизона. Прибывшие врачи скорой помощи уже не смогли реанимировать юношу. Предположительно, в десерт попали следы молока через общую мороженицу или приборы.
Полиция изъяла контейнеры из кафе для проведения экспертизы. Адриано учился на капитана и мечтал отправиться в кругосветное путешествие вместе с мамой. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.
Ранее сообщалось, что в частной клинике Новороссийска после приема у врача скончался школьник. Близкие привели ребенка в медучреждение, поскольку он пожаловался на боль в ухе и высокую температуру. Тетя мальчика рассказала, что после сделанного укола ребенок потерял сознание. Причиной смерти восьмилетнего пациента стал анафилактический шок.