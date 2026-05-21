SCMP: в Китае высоко оценили жест Путина, который снял пиджак в аэропорту Пекина

Фото: kremlin.ru
Видео прибытия президента России Владимира Путина в Пекин стало вирусным в китайских соцсетях. Пользователи активно обсуждают момент, когда российский лидер перед посадкой в автомобиль снял пиджак, расценив это как проявление уверенности и неформальный характер визита, отмечает South China Morning Post.

По информации СМИ, в китайской культуре детали поведения политиков часто трактуются как значимые символы. Журналисты увидели в свободном жесте главы российского государства высокий уровень доверия между Москвой и Пекином.

Зарубежные издания также пристально следят за поездкой. Агентство Bloomberg охарактеризовало ее как свидетельство укрепления партнерства России и Китая на фоне напряженных отношений с западными странами.

Ранее сообщалось, что переговоры президента России и председателя КНР Си стали сигналом для западных стран о стремлении Москвы и Пекина укрепить собственную модель международного взаимодействия. Бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон в своих социальных сетях уточнил, что даже краткий визит российского лидера в Китай продемонстрировал высокий уровень отношений между двумя государствами.

