21 мая 2026 в 00:49

В Польше попытались напугать мир своим ответом на украинский кризис

Туск: НАТО намерено отреагировать на возможное обострение конфликта на Украине

Польша, Варшава
Североатлантический альянс может принять жесткие меры, если конфликт между Россией и Украиной продолжит обостряться, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью телеканалу Sky News. По его словам, эти шаги уже обсуждаются странами НАТО.

Конфликт вскоре может привести к ситуации, когда нам придется дать решительный ответ, — сказал Туск.

В Кремле неоднократно предупреждали, что вмешательство западных стран НАТО в украинский конфликт несет огромную опасность. В МИД России называли размещение войск Альянса на Украине категорически неприемлемым и чреватым резкой эскалацией, а заявления о возможности такого сценария — подстрекательством к продолжению боевых действий. Российская сторона последовательно выступает против любого прямого участия НАТО в конфликте.

Ранее директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин заявил, что попытки Европейского союза изолировать Россию не увенчались успехом, так как Брюссель неожиданно «споткнулся» о Грузию. По его словам, у Тбилиси возобладал прагматизм с опорой на коренные интересы страны и ее народа. Экономика Грузии выросла за год на 7,5%, а за первый квартал этого года — на 9,1%. По его мнению, страна развивается благодаря тому, что не прислушивается к советам Европы.

