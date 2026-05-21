Выявлен победитель матча между «Акроном» и «Ротором» «Акрон» обыграл «Ротор» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ

Тольяттинский «Акрон» на выезде одержал победу над волгоградским «Ротором» в первом переходном матче за право выступать в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 благодаря дублю Жилсона Беншимола.

Оба мяча бразильский легионер забил на первой компенсированной минуте первого тайма и на 51-й минуте. «Акрон» занял 13-е место по итогам сезона РПЛ, а «Ротор» финишировал на четвертой строчке в Первой лиге.

Тольяттинская команда проводила первый матч после отставки Заура Тедеева — обязанности главного тренера исполняет Мурат Искаков. Ответная встреча состоится 23 мая в Самаре. Победитель по сумме двух матчей получит путевку в РПЛ.

