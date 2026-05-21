21 мая 2026 в 01:02

Выявлен победитель матча между «Акроном» и «Ротором»

«Акрон» обыграл «Ротор» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ

Тольяттинский «Акрон» на выезде одержал победу над волгоградским «Ротором» в первом переходном матче за право выступать в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 благодаря дублю Жилсона Беншимола.

Оба мяча бразильский легионер забил на первой компенсированной минуте первого тайма и на 51-й минуте. «Акрон» занял 13-е место по итогам сезона РПЛ, а «Ротор» финишировал на четвертой строчке в Первой лиге.

Тольяттинская команда проводила первый матч после отставки Заура Тедеева — обязанности главного тренера исполняет Мурат Искаков. Ответная встреча состоится 23 мая в Самаре. Победитель по сумме двух матчей получит путевку в РПЛ.

До этого Олег Кононов покинул должность главного тренера московского «Торпедо», сообщается на странице футбольного клуба в соцсетях. Специалист повторно возглавил столичную команду в октябре 2025 года. По итогам чемпионата Первой лиги «Торпедо» заняло девятое место.

Ранее сообщалось, что после финального свистка четвертого матча финальной серии плей-офф Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между московским «Спартаком» и ярославским «Локо» произошла массовая драка. Встреча завершилась победой «Локо» в овертайме со счетом 3:2, счет в серии — 2:2. В результате инцидента пять хоккеистов получили по два двухминутных штрафа. Вратарь «Спартака» Юрий Иванов был наказан дисциплинарным штрафом до конца матча за удар клюшкой.

Общество

Общество

Общество

