Игроки «Спартака» и «Локо» подрались после матча МХЛ

После финального свистка четвертого матча финальной серии плей-офф Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между московским «Спартаком» и ярославским «Локо» произошла массовая драка. Встреча завершилась победой «Локо» в овертайме со счетом 3:2, счет в серии — 2:2, пишет ТАСС.

В результате инцидента пять хоккеистов получили по два двухминутных штрафа. Вратарь «Спартака» Юрий Иванов был наказан дисциплинарным штрафом до конца матча за удар клюшкой.

Пятый матч противостояния состоится 22 мая в Ярославле. Победитель серии определится в одном из оставшихся матчей.

