Игроки «Спартака» и «Локо» подрались после матча МХЛ

Матч серии плей-офф МХЛ между «Спартаком» и «Локо» закончился массовой дракой

После финального свистка четвертого матча финальной серии плей-офф Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между московским «Спартаком» и ярославским «Локо» произошла массовая драка. Встреча завершилась победой «Локо» в овертайме со счетом 3:2, счет в серии — 2:2, пишет ТАСС.

В результате инцидента пять хоккеистов получили по два двухминутных штрафа. Вратарь «Спартака» Юрий Иванов был наказан дисциплинарным штрафом до конца матча за удар клюшкой.

Пятый матч противостояния состоится 22 мая в Ярославле. Победитель серии определится в одном из оставшихся матчей.

Ранее сообщалось, что игроки армейского клуба Владислав Тороп и Жоао Виктор разругались во время матча 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Футболисты устроили разборки прямо на поле. Конфликт разгорелся в середине первого тайма после одного из игровых эпизодов. Бразильский защитник начал высказывать претензии голкиперу, которые закончились потасовкой и боданием головами. Разнимать игроков пришлось судье и их партнеру по команде Дмитрию Баринову. Спортсмены все же смогли продолжить игру после взаимных претензий и спора на повышенных тонах.

