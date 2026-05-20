20 мая 2026 в 21:34

«Неприемлемы»: в МИД РФ высказались по членству Армении в ЕАЭС

Галузин: Россия не может принять линию Армении по отношению к членству в ЕАЭС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Москва не может принять проводимую официальным Ереваном линию, строящуюся на сохранении членства в ЕАЭС до тех пор, пока не получится переключиться на Евросоюз, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, которые передает ТАСС, такие подходы абсолютно неприемлемы для РФ.

Конечно же, в Москве не могут принять ту линию, которую сегодня проводит армянское руководство, а именно линию на то, что оно будет сохранять членство в Евразийском экономическом союзе до тех пор, пока, так сказать, не переключится на членство в Европейском союзе. Такие подходы нас устроить не могут, такие подходы для нас абсолютно неприемлемы, — подчеркнул дипломат.

Так, Галузин напомнил, что Армения подписала договор о Евразийском экономическом союзе, а также документы о дальнейшем развитии ЕАЭС в период до 2030 года и в период до 2045 года. Он подчеркнул, что в договоре четко зафиксировано: Армения, как и остальные члены союза, обязана выполнять его положения и не совершать действий, которые могут поставить под угрозу или помешать Евразийской экономической интеграции.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отмечал, что Ереван сделает выбор между членством в Европейском союзе и участием в Евразийском экономическом союзе, когда для этого наступит надлежащее время.

