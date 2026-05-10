«Настанет время»: в МИД Армении ответили на слова Путина о «мягком разводе»

Глава МИД Армении Мирзоян допустил выбор между ЕС и ЕАЭС, когда придет время

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Армения сделает выбор между членством в Европейском союзе и участием в Евразийском экономическом союзе, когда для этого наступит надлежащее время, заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян. Так он прокомментировал недавнее высказывание президента России Владимира Путина о «мягком разводе».

Мы всегда говорили, что когда настанет время, когда поймем, что Армения должна сделать выбор между ЕАЭС и ЕС, то этот выбор должен быть сделан. Сейчас мы являемся членами ЕАЭС, никто не говорил, что выходим, — отметил он.

Ранее российский лидер заявил, что планы Еревана о присоединении к Евросоюзу требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что уже несколько раз обсуждал эту тему с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сказал NEWS.ru, что Армения остается членом ОДКБ и ЕАЭС, но проводит политику «и нашим, и вашим» в интересах европейских элит. По его словам, именно они в свое время привели главу армянского правительства Никола Пашиняна к власти.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

