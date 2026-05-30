Вспышку опасного вируса выявили на западе Монголии

30 мая 2026 в 16:16

Вспышку ящура зафиксировали на западе Монголии

Вспышку ящура выявили на западе Монголии, сообщило агентство Xinhua. Отмечается, что вирусом заражены 35 голов крупного рогатого скота, при этом число инфицированных может вырасти.

Лабораторные исследования подтвердили вспышку высокозаразного вируса ящура в сомоне Булган аймака (области. — NEWS.ru) Ховд, — говорится в сообщении.

По информации журналистов, в зоне вспышки находятся 5,5 тыс. голов скота. Для борьбы с распространением вируса на территории региона объявлен карантин.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что комары, способные переносить тропические лихорадки, встречаются в Волгоградской области. По его словам, таких насекомых также можно встретить на Кубани и на Кавказе.

До этого семь человек заразились бруцеллезом в монастыре в Астраханской области. Инфекция подтвердилась у священников и прихожан. По предварительным данным, заразившиеся употребляли молочные продукты, все они были госпитализированы. Известно, что возбудителями заболевания являются бактерии рода Brucella.

