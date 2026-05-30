30 мая 2026 в 15:58

«Стал заложником»: Мендель осудила Запад за веру в миф о Зеленском

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Domenico Cippitelli/Live/Global Look Press
Запад стал заложником мифа об украинском президенте Владимире Зеленском, заявила в соцсети X его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель. Она отметила, что в глазах западных лидеров политик стал «олицетворением демократии», при этом они не замечали его «ползучего авторитаризма».

Они создали миф, а затем стали его заложниками, поддерживая человека, который, прикрываясь риторикой героизма, укреплял власть, — написала Мендель.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила, что президент Украины поставил Вашингтон в сложное положение. По ее словам, глава государства отклонил множество мирных предложений и сумел оттолкнуть от себя новую администрацию США, назвав ее «врагом украинской демократии».

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Киев не сможет избавиться от репутационного ущерба из-за коррупционных махинаций, выявленных в ходе операции «Мидас». Речь идет о серьезных злоупотреблениях в энергетической сфере, которые стали достоянием общественности в 2025 году.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Юлия Мендель
