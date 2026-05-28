Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 09:30

На Украине объяснили, почему Зеленский зря написал письмо Трампу

Мендель: Зеленский поставил Вашингтон в сложное положение письмом Трампу

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/imago-images.de/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский поставил Вашингтон в сложное положение, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в социальной сети X, ссылаясь на письмо политика президенту США Дональду Трампу. По ее словам, Зеленский отклонил множество мирных предложений и сумел оттолкнуть от себя новую администрацию США, назвав ее «врагом украинской демократии».

В заявлении Мендель также подчеркивается неспособность Зеленского создать надежную систему защиты своего народа и его нынешнее требование о получении дополнительных американских ракет. Она отметила, что, если Вашингтон откажется от этих поставок, он будет выглядеть как плохой союзник.

По ее мнению, действия Зеленского создают неловкую ситуацию для американской стороны, а сам Зеленский не смог обеспечить надежную защиту своей страны. Таким образом, ситуация с поставками вооружений и политической поддержкой остается напряженной.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка отметил, что Великобритания как ключевой союзник Украины продолжит оказывать ей военную помощь столько, сколько сможет. Он считает, что для России в этом нет ничего хорошего.

До этого представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что помощь, выделяемая западными спонсорами Киеву, «растворяется в кровавых руках» президента Украины Владимира Зеленского и его подельников. Так дипломат прокомментировала расследование в США о возможных случаях мошенничества, связанных с помощью Украине.

США
Украина
Европа
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как защититься от шаровой молнии
Глава СВР раскрыл, за что борется и на что напорется Европа
Шойгу раскрыл истинную причину напряженности в мире
Пентагон подготовился к нападению на еще одну страну
Токаев высоко оценил переговоры с Путиным в узком формате
В МИД оценили возможности НАТО блокировать Калининград
«Не соответствует действительности»: МИД Украины намекнул на ложь Каллас
В Омске исчезли два сапбордиста
Раскрыто, почему Зеленскому нет смысла выпрашивать системы ПВО у Трампа
Эксперт предупредил о рисках для бизнеса при увеличении отпуска до 35 дней
Латвия отращивает «зубы» на границе с Россией за счет своих граждан
«Мы будем рады их увидеть»: Песков о приезде Кушнера и Уиткоффа в Россию
Шойгу назвал число государств, противостоящих России на Украине
Федерация хоккея России добилась важной победы против IIHF
Врач ответил, чем чреват регулярный отказ от завтрака
Загадочные «летающие апельсины» заметили в небе над Россией
Взрыв на заводе в США убил 11 рабочих
Миллениалы массово поехали в Китай ради избавления от морщин и бессонницы
Каллас сделала резкое заявление о выборе переговорщика с Россией
«Как дурачки хохочут»: украинцы пришли в ярость из-за свадьбы Кулебы
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.