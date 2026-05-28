Президент Украины Владимир Зеленский поставил Вашингтон в сложное положение, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в социальной сети X, ссылаясь на письмо политика президенту США Дональду Трампу. По ее словам, Зеленский отклонил множество мирных предложений и сумел оттолкнуть от себя новую администрацию США, назвав ее «врагом украинской демократии».

В заявлении Мендель также подчеркивается неспособность Зеленского создать надежную систему защиты своего народа и его нынешнее требование о получении дополнительных американских ракет. Она отметила, что, если Вашингтон откажется от этих поставок, он будет выглядеть как плохой союзник.

По ее мнению, действия Зеленского создают неловкую ситуацию для американской стороны, а сам Зеленский не смог обеспечить надежную защиту своей страны. Таким образом, ситуация с поставками вооружений и политической поддержкой остается напряженной.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка отметил, что Великобритания как ключевой союзник Украины продолжит оказывать ей военную помощь столько, сколько сможет. Он считает, что для России в этом нет ничего хорошего.

До этого представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что помощь, выделяемая западными спонсорами Киеву, «растворяется в кровавых руках» президента Украины Владимира Зеленского и его подельников. Так дипломат прокомментировала расследование в США о возможных случаях мошенничества, связанных с помощью Украине.