Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 09:26

Шойгу объяснил, почему Украина не хочет завершения конфликта

Шойгу: Киев не хочет мира из-за предстоящего ответа за последствия для Украины

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Киев не хочет мирного урегулирования конфликта потому, что тогда ему придется отвечать за последствия своей антироссийской авантюры, в том числе за демографический кризис на Украине, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время I Международного форума по безопасности. Он напомнил, что в 1991 году в стране проживало 52 млн человек, а сейчас — от 25 до 27 млн, треть из которых — пенсионеры, передает ТАСС.

Как только прекратятся боевые действия, киевскому режиму придется разбираться с последствиями его антироссийской авантюры. <…> В 1991 году на Украине проживало 52 млн человек. Сегодня осталось, по оптимистичным оценкам, 25–27 млн, а по реалистичным — 20 млн. Больше трети — пенсионеры. Самое мягкое определение всему этому — демографический кризис, — отметил Шойгу.

Шойгу подчеркнул, что украинский бюджет существует исключительно за счет западной помощи, а денег без конфликта никто выделять не станет. В прошлом году дефицит торгового баланса Украины составил почти $45 млрд, а в первом квартале 2026-го — более $13 млрд. При этом госдолг страны превысил $215 млрд и перевалил за 100% ВВП.

Секретарь Совбеза РФ также отмечал, что российско-американские переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине замедлились из-за отсутствия у Киева политической воли к миру. По его словам, украинская сторона постоянно стремится к эскалации конфликта.

Власть
Украина
Сергей Шойгу
Совбез РФ
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Токаев считает, что между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов
Кинокритик оценил планы Калюжного попробовать себя в качестве режиссера
Россиянам рассказали, как защититься от шаровой молнии
Глава СВР раскрыл, за что борется и на что напорется Европа
Шойгу раскрыл истинную причину напряженности в мире
Пентагон подготовился к нападению на еще одну страну
Токаев высоко оценил переговоры с Путиным в узком формате
В МИД оценили возможности НАТО блокировать Калининград
«Не соответствует действительности»: МИД Украины намекнул на ложь Каллас
В Омске исчезли два сапбордиста
Раскрыто, почему Зеленскому нет смысла выпрашивать системы ПВО у Трампа
Эксперт предупредил о рисках для бизнеса при увеличении отпуска до 35 дней
Латвия отращивает «зубы» на границе с Россией за счет своих граждан
«Мы будем рады их увидеть»: Песков о приезде Кушнера и Уиткоффа в Россию
Шойгу назвал число государств, противостоящих России на Украине
Федерация хоккея России добилась важной победы против IIHF
Врач ответил, чем чреват регулярный отказ от завтрака
Загадочные «летающие апельсины» заметили в небе над Россией
Взрыв на заводе в США убил 11 рабочих
Миллениалы массово поехали в Китай ради избавления от морщин и бессонницы
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.