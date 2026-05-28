Шойгу объяснил, почему Украина не хочет завершения конфликта Шойгу: Киев не хочет мира из-за предстоящего ответа за последствия для Украины

Киев не хочет мирного урегулирования конфликта потому, что тогда ему придется отвечать за последствия своей антироссийской авантюры, в том числе за демографический кризис на Украине, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время I Международного форума по безопасности. Он напомнил, что в 1991 году в стране проживало 52 млн человек, а сейчас — от 25 до 27 млн, треть из которых — пенсионеры, передает ТАСС.

Как только прекратятся боевые действия, киевскому режиму придется разбираться с последствиями его антироссийской авантюры. <…> В 1991 году на Украине проживало 52 млн человек. Сегодня осталось, по оптимистичным оценкам, 25–27 млн, а по реалистичным — 20 млн. Больше трети — пенсионеры. Самое мягкое определение всему этому — демографический кризис, — отметил Шойгу.

Шойгу подчеркнул, что украинский бюджет существует исключительно за счет западной помощи, а денег без конфликта никто выделять не станет. В прошлом году дефицит торгового баланса Украины составил почти $45 млрд, а в первом квартале 2026-го — более $13 млрд. При этом госдолг страны превысил $215 млрд и перевалил за 100% ВВП.

Секретарь Совбеза РФ также отмечал, что российско-американские переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине замедлились из-за отсутствия у Киева политической воли к миру. По его словам, украинская сторона постоянно стремится к эскалации конфликта.