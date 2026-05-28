28 мая 2026 в 09:04

Каллас подтвердила, что американцы прощаются с Киевом

Кая Каллас Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Американское посольство действительно покидает Киев, подтвердила глава евродипломатии Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС на Кипре. При этом, по ее словам, все европейские диппредставительства остаются в украинской столице.

Из того, что мы слышали с Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли, — отметила Каллас.

Ранее посольство России в США отмечало, что лидеры ЕС и НАТО пытаются втянуть Соединенные Штаты в схемы по нанесения «стратегического поражения» Москве, так как не хотят жертвовать своими войсками, когда ВСУ потерпят поражение. Дипломаты отметили, что такие попытки заведомо обречены на провал.

До этого глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора разъяснил госсекретарю США Марко Рубио, что именно послужило причиной принятия Москвой решения о нанесении ответных ударов по Киеву. Как уточнил его заместитель Сергей Рябков, удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске «стал последней каплей в переполненной чаше терпения».

