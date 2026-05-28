Российские пары начали чаще ссориться из-за ревности к ChatGPT Baza: в России партнеры начали все чаще ревновать друг друга к чат-ботам

Семейные пары начали сталкиваться с ревностью к нейросетям, сообщает Telegram-канал Baza. Психологи и психотерапевты все чаще принимают супругов, которые жалуются на серьезное вмешательство искусственного интеллекта в их личную жизнь.

Из-за дефицита внимания один из партнеров уходит за поддержкой к виртуальному собеседнику, а второй воспринимает это как настоящую эмоциональную измену. Специалисты называют подобную ситуацию новым «любовным треугольником» и прогнозируют всплеск таких обращений в ближайшем будущем.

Нередко люди используют общение с ИИ ради сознательного избегания сложных разговоров и дистанцирования от реальных бытовых проблем. Нейросеть успешно справляется с утешением человека благодаря значительно выросшему уровню своей эмпатии. Научные сотрудники Института психологии РАН выяснили, что эмоциональная компетентность больших языковых моделей сейчас находится даже выше, чем у среднестатистического человека.

Ранее стало известно, что в России упал спрос на гадалок и тарологов среди молодежи. Люди до 30 лет теперь предпочитают получать предсказания от нейросетей. Наиболее востребованными запросами к ChatGPT становятся не только помощь с экзаменационными билетами, но и составление предсказаний на будущий год.