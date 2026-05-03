Переписка с ChatGPT стала официальной уликой в уголовном деле об исчезновении двух выпускников университета Южной Флориды, сообщает CNN. В прошлом месяце студенты пропали, а позже соседу одного из них, Хишаму Абугарбие, предъявили обвинение в убийстве первой степени по двум пунктам. Незадолго до исчезновения молодых людей он задавал чат-боту вопрос: «Что будет, если человека засунуть в черный мусорный мешок и выбросить в контейнер для отходов?» Следом он спросил: «Как можно будет его обнаружить?»

Известно, что аналогичным образом переписка с ChatGPT применялась в деле о поджогах во время лесных пожаров в Лос-Анджелесе, а история переписки с ИИ в Snapchat стала ключевой уликой в суде по делу об убийстве в 2024 году в Вирджинии. Для следователей такие чаты могут стать ценным источником информации о мышлении и мотивах подозреваемого, сказано в публикации.

Ранее семьи семи жертв стрельбы в школе в Британской Колумбии в Канаде подали иски к OpenAI. Они заявили, что компания не сообщила властям о переписке стрелка с ChatGPT, хотя, по их данным, подозрительное поведение пользователя установили до нападения.