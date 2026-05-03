На Западе раскрыли, какой шаг Трампа застал НАТО врасплох

Президент США Дональд Трамп не уведомил заранее чиновников НАТО о частичном выводе войск из Германии, из-за чего командование Альянса оказалось застигнутым врасплох, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на источники. По их словам, на данный момент неясно, какие именно подразделения будут сокращены, и как это повлияет на общую расстановку сил Блока.

Высокопоставленные чиновники НАТО не были предупреждены о решении президента Дональда Трампа вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии. <...> Объявление, которое застало командование НАТО врасплох, скудно на детали, — говорится в сообщении.

Ранее США приняли решение вывести около 5 тыс. своих солдат с немецкой территории и уменьшить военное присутствие в Европе до показателей 2022 года. Сокращение затронет уже размещенную в ФРГ бригадную группу, а также отменяет передислокацию батальона с системами дальнего радиуса действия.

Кроме того, Трамп заявил, что европейские страны — члены НАТО «устроили бардак» на Украине, и раскритиковал их за отсутствие поддержки американской стороны в операции против Ирана. Американский лидер напомнил европейским союзникам о помощи, которую Вашингтон оказал им в украинском вопросе.