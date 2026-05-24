Немецкая промышленность нуждается в поставках энергоносителей по выгодным ценам, в том числе из России, сообщила в соцсети X сооснователь немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт. Она назвала неприемлемым тот факт, что в ФРГ стоимость энергоресурсов для промышленности остается одной из самых высоких в мире.

Промышленную основу страны нельзя и дальше ставить под угрозу. Мы снова нуждаемся в промышленной и экономической политике, руководствующейся здравым смыслом, — отметила политик.

Вагенкнехт заявила, что закупать нефть и газ нужно «там, где дешевле всего предложение». Она также потребовала от канцлера ФРГ Фридриха Мерца провести промышленный саммит с участием правительства, земельных властей и работодателей.

Ранее немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» потребовала сохранить теплоэлектростанцию в Лубмине, работавшую на российском газе от «Северных потоков», и не передавать ее Украине. Компания Industriekraftwerk Greifswald GmbH приняла решение демонтировать этот объект в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.