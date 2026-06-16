Мировой рынок нефти столкнулся с новым падением цены Brent Цена нефти марки Brent рухнула ниже $82 впервые за три месяца

Котировки фьючерсов на нефть эталонного сорта Brent с поставкой в августе 2026 года на лондонской бирже ICE опустились ниже отметки $82 (5940,9 рубля) за баррель впервые с 10 марта, свидетельствуют данные торговых площадок. Это произошло в ходе утренних торгов 16 июня.

По состоянию на 10:55 по московскому времени стоимость контракта снижалась на 1,65%, достигая уровня $81,8 (5926,41 рубля) за баррель. Падение ускорилось на фоне опасений по поводу глобального спроса и укрепления американской валюты.

К 11:00 по московскому времени темпы снижения замедлились, и баррель Brent торговался уже по $81,92 (5935,1 рубля), что соответствовало падению на 1,5%. Параллельно с этим снижалась и цена на американскую легкую нефть WTI с аналогичным сроком поставки, которая потеряла 1,61% и опустилась до $79,45 (5756,15 рубля) за баррель.

Ранее аналитик Игорь Юшков выразил мнение, что слухи об открытии Ормузского пролива спровоцируют падение цен на нефть. Он отметил, что сырье станет еще дешевле, если Саудовская Аравия выйдет из соглашения ОПЕК+. Также эксперт уверен, что страны Ближнего Востока смогут быстро восстановить добычу нефти.