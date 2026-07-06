Какие банковские вклады самые выгодные в 2026 году: советы, лайфхаки, банки

Крупнейшие финансовые организации России после июньского заседания ЦБ пересмотрели ставки по вкладам. Трехмесячные депозиты подорожали, а длинные — подешевели. Какие вклады сейчас самые выгодные, на какие еще инструменты стоит обратить внимание и как собрать сбалансированный портфель в 2026 году — в материале NEWS.ru.

Что происходит со вкладами

По итогам совета директоров регулятор снизил ключевую ставку девятый раз подряд, установив ее на уровне 14,25% годовых. На этом фоне средняя доходность по краткосрочным депозитам в 20 ведущих банках страны поднялась до 13,5% годовых, отмечают аналитики платформы «Финуслуги» после детального изучения актуальной статистики рынка.

В то же время ставки по вкладам на более длительные временные периоды продемонстрировали противоположную тенденцию. В частности, доходность полугодовых сберегательных продуктов уменьшилась на 0,08%, а годовых — на 0,07%, сообщают эксперты.

По их словам, в настоящее время максимальная ставка по вкладу на три месяца составляет 14%. В топ-3 банков попали Московский кредитный банк, Газпромбанк и Банк ПСБ.

Почему ставки по коротким вкладам растут

После периода ожиданий смягчения политики Банка России поступает все больше сигналов о том, что высокие ставки сохранятся дольше, чем рассчитывали бизнес и заемщики, рассказали в беседе с NEWS.ru в пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни».

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«В своих сообщениях регулятор дает понять, что преждевременные ожидания снижения могут оказаться иллюзией. На наш взгляд, в ближайшие месяцы рынок, вероятно, будет реагировать не только на решения Банка России, но и на риторику регулятора, а также на новые данные по инфляции и бюджету», — прогнозируют в пресс-службе.

Для вкладчиков это означает смену логики поведения банков — вместо движения по инерции они будут учитывать текущие риски: ликвидность, инфляцию и конкуренцию за средства клиентов. Поэтому даже при формальном снижении ключевой ставки отдельные кредитные организации могут повышать доходность по вкладам, чтобы закрепить долгосрочное фондирование и не потерять ресурсную базу, резюмировали в «Сравни».

Увеличение процентных ставок по краткосрочным вкладам в условиях стационарного уровня доходности облигаций федерального займа красноречиво свидетельствует о двух тенденциях, отметил в беседе с NEWS.ru эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота.

«С одной стороны, потребность в ликвидности со стороны кредитных организаций растет. Банки готовы даже к локальному увеличению стоимости вновь привлекаемых ресурсов», — пояснил он.

С другой стороны, участники финансового рынка допускают не только паузу в снижении ключевой ставки Банка России, но и ее повышение при условии более выраженного роста инфляции и издержек в парадигме затратного ценообразования, подчеркнул эксперт.

В свою очередь ведущий аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев отметил, что банки прагматично отреагировали на решение ЦБ. Они стали активнее привлекать деньги на короткий срок, чтобы зафиксировать доходность, пока сохраняется неопределенность, сказал эксперт.

«По долгосрочным вкладам (на полгода и год) ставки, напротив, продолжили снижаться. Банкам невыгодно надолго блокировать средства под высокий процент, если есть вероятность, что ключевая ставка будет меняться не так активно. В итоге средняя ставка по трехмесячным депозитам в 20 крупнейших кредитных организациях выросла к 3 июля до 13,5% годовых (против 13,44% на 19 июня), тогда как доходность по более длинным вкладам упала», — подчеркнул финансист.

Какие вклады сейчас самые выгодные

Все зависит от горизонта и готовности к риску, но для розничного инвестора сегодня рациональнее не выбирать вклад или рынок, а собирать «лестницу» из разных инструментов, отметил в разговоре с NEWS.ru предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

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«Часть средств (40–50%) логично разместить в трехмесячном вкладе под максимальную доступную ставку. Это дает высокую текущую доходность и не связывает вас надолго. Если через квартал ставки изменятся, вы сможете пересобрать портфель», — заметил аналитик.

По словам Астафьева, можно зафиксировать 30–40% средств на 6–12 месяцев, но только при условии, что ставка действительно хорошая и нет скрытых условий вроде покупки доппродуктов или сложной бонусной схемы. Расчет на то, что ЦБ начнет снижать ключевую ставку и сегодняшние условия будут выглядеть выгоднее завтрашних.

Астафьев предложил держать оставшиеся 10–20% средств в ликвидной форме — на накопительном счете или в фонде денежного рынка, чтобы в любой момент иметь доступ к деньгам без потери процентов.

«Если говорить о банковских вкладах, то в текущих условиях выгоднее всего размещать средства на краткосрочных депозитах на срок от трех до шести месяцев или в биржевых фондах денежного рынка. Это позволяет получать максимальную доходность на пике цикла и сохранить возможность быстрого перевода денег при изменении сигналов регулятора», — отметил в беседе с NEWS.ru аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский.

Куда еще можно вложиться, помимо обычных вкладов

Если вкладчик намерен диверсифицировать сбережения, то эксперты советуют обратить внимание на другие инструменты.

Накопительный счет

Накопительный счет гибче вклада. Клиент банка может его пополнять и снимать деньги, не теряя все начисленные проценты (хотя ставка по счету может меняться со временем). Это хороший вариант, если ему в какой-то момент понадобятся денежные средства.

Облигации (например, ОФЗ или корпоративные). Они часто позволяют получить доходность чуть выше, чем по вкладам, но в данном случае присутствует определенный уровень риска.

Если ЦБ продолжит снижать ключевую ставку, то длинные ОФЗ могут стать интереснее для вкладчика. Купив их сейчас, можно зафиксировать доходность на годы вперед и дополнительно заработать на росте цены «бумаги».

ПИФы

Позволяют пассивно инвестировать в корзину активов, но требуют понимания рыночных механизмов.

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