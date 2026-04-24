14,5% годовых. ЦБ снизил ключевую ставку: когда подешевеют кредиты, ипотека

Банк России снова снизил ключевую ставку. Третье в 2026 году заседание совета директоров закончилось ее уменьшением на 0,5 процентного пункта — теперь она составляет 14,5% годовых. NEWS.ru рассказывает, как изменятся проценты по вкладам, когда реально подешевеют кредиты и ипотека, куда двинется рубль и не спровоцирует ли решение ЦБ новый виток инфляции.

Какое решение по ставке принял ЦБ 24 апреля

24 апреля Банк России в восьмой раз подряд снизил ключевую ставку — с 15% до 14,5%. Почему ЦБ пошел на снижение? Потому что спрос внутри страны перестал сильно обгонять предложение. То есть люди и компании хотят купить примерно столько товаров и услуг, сколько экономика может реально произвести.

Но есть и тревожный сигнал: устойчивый рост цен пока не замедляется. По оценке регулятора, базовые цены (без учета временны́х факторов) продолжают расти в пересчете на год в диапазоне 4–5%. Кроме того, остается большая неопределенность — как из-за внешних условий (геополитика, санкции, мировая торговля), так и из-за того, какой будет бюджетная политика в ближайшее время.

Целесообразность дальнейшего снижении ставки ЦБ будет будет оценивать на ближайших заседаниях. Решение будет зависеть от трех вещей:

насколько устойчиво будет замедляться инфляция;

как изменятся инфляционные ожидания (какого роста цен ждут люди и бизнес);

какие риски появятся со стороны внешней и внутренней экономики.

Согласно базовому сценарию регулятора, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14,0–14,5% годовых, в 2027-м — уже 8,0–10,0% годовых. Годовая инфляция с учетом нынешней политики снизится до 4,5–5,5% в 2026 году.

Устойчивая инфляция (то есть базовая, без волатильных компонентов) вернется к целевым 4% во втором полугодии 2026 года. А в 2027 году и позже годовая инфляция будет держаться вблизи цели (4%) постоянно.

Упадут ли ставки по вкладам

Для тех, у кого есть вклады, ситуация довольно понятная. Самые высокие ставки по депозитам уже позади, и в ближайший месяц они продолжат снижаться, говорит NEWS.ru директор по развитию финансовых продуктов в компании «Сравни» Магомед Гамзаев. «Банки обычно реагируют не на само решение ЦБ, а на то, чего ждут дальше. Поэтому часть падения уже заложена в те проценты, которые банки предлагают прямо сейчас», — уточняет он.

В ближайшие недели по самым выгодным вкладам ставки будут в районе 12,5–14% годовых. Но зацикливаться на этих цифрах не стоит — тренд идет вниз. К лету 2026 года максимальные ставки могут опуститься до 12–12,5%, а минимальные (особенно если открывать вклад на короткий срок) — до 9,5–10% годовых, прогнозирует Гамзаев.

По мнению финансового эксперта инвестиционной компании Cresco Finance Марии Терехиной, падение ставок по депозитам на фоне решение ЦБ будет символическим.

«Снижение ключевой ставки на 0,5 п. п. (до 14,5%) — это минимальное движение, и ставки по депозитам упадут символически, на 0,3–0,5%», — говорит она NEWS.ru. По словам эксперта, бежать и снимать деньги со вкладов уже точно не стоит, самое правильное решение — это диверсификация портфеля: разделение накоплений на вклады, покупку ценных бумаг, таких как ОФЗ, ЗПИФ, ДУ (облигации федерального займа, закрытые паевые инвестиционные фонды, доверительное управление. — NEWS.ru).

Политолог, член Российской ассоциации политических консультантов Николай Миронов также считает, что серьезных изменений в бюджетах семей ждать не стоит.

«Ставки по вкладам и так фактически упали, выгодные ставки действуют только по долгосрочным вкладам, но не все решаются их открывать. По коротким вложениям в банках, которые граждане воспринимают как надежные, проценты уже ниже ставки ЦБ на 2–4%», — комментирует собеседник NEWS.ru.

Когда подешевеют кредиты

Мария Терехина предупреждает: даже после снижения ключевой ставки кредиты останутся дорогими. «По кредитам и ипотекам не все так оптимистично, ставки останутся высокими. Торопиться брать новый кредит не стоит, лучше рассмотреть рефинансирование старых кредитов для снижения долговой нагрузки», — говорит она.

Ощутимого удешевления кредитов стоит ждать не раньше второй половины года, и только если ЦБ продолжит цикл снижений», полагают эксперты. «Минус полпроцента-процент вряд ли сделают ипотеку более привлекательной, чем сейчас», — соглашается Николай Миронов.

По оценкам Гамзаева, рыночная ипотека так и останется в пределах 15–18%, а потребительские кредиты — 18–25% и даже выше, в зависимости от того, насколько надежный заемщик. «Даже при снижении ключевой ставки банки не спешат пересматривать условия. К лету можно ожидать умеренного снижения: верхние границы сократятся на 1–1,5 п. п., но минимальные ставки останутся относительно высокими», — предупреждает эксперт.

Что будет с рублем

По словам политолога, эксперта Елены Штульман, рубль практически не отреагирует на снижение ставки. Сейчас курс больше зависит не от решения Банка России по ключевой ставке, а от внешнего контура, говорит она.

«Снижение ставки даже на 0,5 п. п. не станет триггером для заметного ослабления национальной валюты. Это слишком аккуратный шаг, чтобы переломить баланс спроса и предложения на валютном рынке», — объясняет эксперт.

Николай Миронов тоже не ждет ослабления рубля. «К сожалению для экспортеров, рубль также вряд ли ослабеет: для этого нужно системное решение ЦБ, но регулятор пока не решается на такие действия», — комментирует он.

Если ЦБ и дальше будет снижать ставку постепенно и при этом инфляция не разгонится, то рубль может немного ослабнуть, но без резких движений, полагает Гамзаев. Самый вероятный сценарий, по его прогнозу, — умеренно стабильный курс: доллар — в районе 92–98 рублей,евро — 100–107 рублей, юань — 12,5–13,5 рубля.

И все-таки главные риски для рубля — геополитика, санкции и нефтяные цены, добавляет Елена Штульман.

«Если усилится напряженность на Ближнем Востоке, возрастет санкционное давление или начнется новая волна торговых ограничений и пошлин, именно это станет основным драйвером давления на рубль», — уточняет эксперт. В такой ситуации рынок реагирует не столько на ставку, сколько на уровень неопределенности. И, конечно, фактор цен на нефть не стоит сбрасывать со счетов.

Как изменятся цены

По мнению Марии Терехиной, плавное снижение ключевой ставки не приведет к резкому скачку инфляции. «Риск есть при более агрессивном снижении или внешних шоках, но пока это не базовый сценарий», — указывает она.

Николай Миронов не видит угрозы ускорения инфляции. По его словам, правительство стремится максимально сдерживать рост цен, небольшое снижение ставки существенно на инфляцию не повлияет.

